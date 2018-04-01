  • BIST 114.930
  • Altın 168,539
  • Dolar 3,9520
  • Euro 4,8717
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

Lapta'da bağımsız aday

» »
Mustafa Aktuğ Lapta Bağımsız Belediye Başkan adayı olmaya hazırlanıyor
Lapta'da bağımsız aday

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken Mustafa Aktuğ da Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağını belirtti.

Aktuğ'un medya kuruluşlarına gönderdiği açıklamada şöyle denildi;

"Değerli Halkımız ve Basın Mensuplarımız, 2018 Yerel Seçimlerinde, Lapta Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağımı 04 Nisan 2018 Çarşamba gün , saat 12:00’de Lapta Lapida Hotel’de yapacağım basın toplantısı vesilesi ile değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Halkımız ve bölgedeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize ve birlikte üreteceğimiz projelerimizle beldemizi daha güzel günlere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bu bağlamda gerek prensiplerimizi gerekse projelerimizi açıklayacağımız basın toplantımızda tüm Halkımız ve Basın Mensuplarımızı aramızda görmek bizlere onur verecektir. Saygılarımla"

Mustafa Aktuğ

Lapta Bağımsız Belediye Başkan Adayı 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 4'lü koalisyon yerel seçim ittifakına doğru29 Mart 2018 Perşembe 10:02
  • Büyükkonuk’ta UBP karıştı!..29 Mart 2018 Perşembe 07:50
  • Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri birleşiyor27 Mart 2018 Salı 12:50
  • Erhürman: Yerel seçim tarihinin 1 Temmuz da olmasına hemfikiriz27 Mart 2018 Salı 12:45
  • Meclisi genel kurulu toplandı... Yerel seçim tarihi tartışılıyor27 Mart 2018 Salı 11:42
  • Sermet Nereli'den İskele de adaylık sinyali26 Mart 2018 Pazartesi 17:48
  • Karavezirler mi? Işısal mı?26 Mart 2018 Pazartesi 13:02
  • UBP Dipkarpaz'da karıştı... Korkmaz:"Yapılan Dipkarpaz halkına haksızlık ve saygısızlık"25 Mart 2018 Pazar 13:32
  • Ulaş Gökçe: Yapacağınız tercihlerle şehri tümden değiştirmeye adaysınız25 Mart 2018 Pazar 13:19
  • Sennaroğlu: "UBP Milletvekili bir zat karşıma aday çıkaracakmış"23 Mart 2018 Cuma 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti