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Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum Narkotik Şube polislerinin, dün sabah Larnaka Havalimanı’na gelen bir yolcunun bagajında 16 kilo 800 gram hintkeneviri tespit ettiği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre polis, gümrük makamları iş birliğiyle  yaptığı arama sonucunda , 33 yaşındaki kadın yolcunun bagajında, içerisinde 16 kilo 800 gram hintkeneviri bulunan 13 adet naylon poşet tespit etti.

Polis, bahse konu 33 yaşındaki kişiyi, uyuşturucu ithalatı, uyuşturucu bulundurma ve başka kişilere temin etmek suçlarından tutukladı.

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