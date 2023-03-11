  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

Larnaka’daki ortaokulda 14 yaşındaki siyahi öğrenciye ırkçı saldırı

» »
Larnaka’daki bir ortaokulda bir grup öğrenci, 14 yaşındaki Kongolu siyahi öğrenciye ırkçı saldırıda bulundu.
Larnaka’daki ortaokulda 14 yaşındaki siyahi öğrenciye ırkçı saldırı

Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre teneffüs sırasında bir grup öğrenci, bankta oturan Kongolu öğrencinin yanına giderek oturduğu banktan kalkmasını istedi. İstekleri reddedilince “zenci git” diye bağırarak Kongolu öğrencinin üzerine çantalarını ve çöp kutularını attılar. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada yayınlanan olay sırasında bir öğretmenin saldırıya şahit olmasına rağmen müdahale etmediği görüldü.

Gazeteye göre Larnaka Orta Eğitim Aile Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Kostas Kosta son dönemde okuldaki aynı grup tarafından yapılan ırkçı şiddet saldırılarında artış görüldüğüne dikkat çekti. Durumun, okuldaki aşırı nüfustan kaynaklandığı görüşünü ortaya koyarak 400 kişi kapasiteli okulda 623 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı10 Mart 2023 Cuma 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta şiddet mağdurlarının yüzde 75’i kadınlar ve kız çocukları09 Mart 2023 Perşembe 16:48
  • Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ı depreme dayanıklı09 Mart 2023 Perşembe 16:13
  • Güney'de 1590 mülteci ülkelerine iade edildi09 Mart 2023 Perşembe 15:20
  • Hristodulidis, Avrupa Birliği’nden siyasi yetkililerin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını önerecek08 Mart 2023 Çarşamba 16:44
  • Annita Dimitriu, kendisi aleyhindeki sahte haberler nedeniyle polise şikayette bulundu07 Mart 2023 Salı 16:09
  • Konstandinos Yoannu, Purnara mülteci kampını ziyaret etti07 Mart 2023 Salı 15:21
  • Rum basını: Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin eylem planını ileriye götürmeye başladı07 Mart 2023 Salı 11:48
  • Güney Kıbrıs'ta 17 yaşındaki genç uyuşturucu madde ile yakalandı05 Mart 2023 Pazar 15:09
  • Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında yolcu trafiğinde tüm zamanların rekoru kırıldı04 Mart 2023 Cumartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti