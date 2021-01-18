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LBO’nun Çocuklar için hazırladığı “Orkestrayı Tanıyorum” Video ve Online Kitapçığı Yayında

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) çocuklara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) ile Orkestrayı Tanıyalım” adı altında eğitim videosu ve kitapçığı hazırladı.
LBO’nun Çocuklar için hazırladığı “Orkestrayı Tanıyorum” Video ve Online Kitapçığı Yayında

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) çocuklara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) ile Orkestrayı Tanıyalım” adı altında eğitim videosu ve kitapçığı hazırladı. Lefkoşa Belediye Orkestrası’nda yer alan müzisyenler tarafından hazırlanan ve İlkokul 4. ve 5. Sınıflara yönelik bu kalıcı çalışma, ülke genelindeki tüm devlet okulları ile özel okullarına da gönderiliyor. Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Covid-19 süreci öncesi her okula ayrı ayrı yapmış olduğu “Orkestrayı Tanıyorum” etkinliği pandemi nedeni ile Mart ayından beridir yapılamıyor. Lefkoşa Belediye Orkestrası bu kapsamda yeni normallere uygun şekilde etkinliği video ve online kitapçık olarak hazırladı.

Çocukların müzik enstrümanları ile seslerini tanımalarını ve çok sesli müzikle tanışmalarını hedefleyen video LTB Youtube kanalından veya  https://m.youtube.com/watch?v=dpw-MUPOcDM linkinden izlenebilir.

Orkestrayı tanıyalım konserinde yer alan enstrümanların tanıtımının yer aldığı kitapçığa da LTB web sitesi ana sayfasından ve https://www.lefkosabelediyesi.org/orkestrayi-taniyalim/ linkinden ulaşılabilir.

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