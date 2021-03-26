“Lefke Maden Müzesi” Açılıyor

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced ile uzman ekibi Belediye Başkanımız Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced ile uzman ekibi Belediye Başkanımız Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Bölgede ilgi odağı haline gelmesi hedeflenen “Lefke Maden Müzesi” ile ilgili envanter bulunması için bugün bir çok yer ziyaret edildi.

Bu çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için madencilikle ilgili elinde malzeme bulunan kişilerin Lefke Belediyesi veya Güzelyurt Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile irtibata geçmelerinİ rica ediyoruz.

Ayrıca bölgemizdeki Osmanlı Kemerlerini ’de yerinde incelendi ve sorunlar tespit edildi