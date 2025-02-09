Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Denerel’den ARUCAD Rektörü Vehbi’ye Teşekkür Ziyareti

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Doç. Dr. Nevzad Denerel, geçtiğimiz hafta Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) sponsorluğunda düzenlenen Ahmet Özdal Kış Kupası Turnuvası’na sağladığı destek nedeniyle ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ziyaret etti. Denerel, üniversitenin spora verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini ileterek, Rektör Vehbi’ye bir teşekkür plaketi sundu.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Arkın Group bünyesinde uzun yıllar hizmet veren ve Lefkoşa Badminton Kulübü’nün Kurucu Başkanı olan Ahmet Özdal anısına ARUCAD Sponsorluğunda düzenlenen turnuvada, Türkiye ve yurt dışından 57 badminton sporcusu yer aldı.

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Doç. Dr. Nevzad Denerel, turnuvaya sağlanan katkılar için teşekkür etmek amacıyla ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi makamında ziyaret etti

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, sporun bireysel gelişim üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, “Üniversite olarak sanatı ve tasarımı merkezimize alırken, sporun gelişimine de büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, sporun ilerlemesine katkı sağlamaya ve gençleri sporla iç içe olmaya teşvik eden organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Kurucumuz Erbil Arkın ve Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Sinan Arkın, bu alandaki tüm adımlarımızda her zaman yanımızda olmuşlardır” dedi.

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Doç. Dr. Nevzad Denerel, “Üniversitelerin bu tür sporlara katkı sağlayarak gelişimlerine destek olmaları son derece önemli. Kurucu Başkanımız Ahmet Özdal, badminton sporunun Ada’da tanınması ve gençleri bu alanda bilinçlendirmek amacıyla öncülük etmiştir. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Özdal’ın anısını yaşatmak için bu turnuvayı düzenlemeyi arzu ettik. Bu süreçte, uzun yıllar birlikte çalıştıkları Arkın Group Kurucusu Sayın Erbil Arkın, bizden desteğini esirgemedi. Kendisine ve ARUCAD yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ARUCAD’ın desteğiyle gerçekleşen Ahmet Özdal Kış Kupası, bölgedeki sporcuları bir araya getirirken, sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesine de katkı sağladı.