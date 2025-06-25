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Lefkoşa otobüsleri gece servisi 1 Temmuz’da hizmet vermeye başlıyor!

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Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi (L.T.T) arasında Lefkoşa genelinde akşam saatlerinde toplu taşımacılık hizmeti sunulması amacıyla sözleşme imzalandı.
Lefkoşa otobüsleri gece servisi 1 Temmuz’da hizmet vermeye başlıyor!

Sözleşmeye LTB adına Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile L.T.T adına Fuat Topaloğlu, Kemal Hacıyarım, Mustafa Behaeddin, İbrahim Aytaç, ve Mustafa Engür imza attı. “Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi” 1 Temmuz’dan itibaren 3 ay boyunca haftanın 5 günü (Salı-Cumartesi) 19:00 ile 01:00 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek. 
Başkan Harmancı: “Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi projemiz, toplu taşımacılığı planlı, kapsamlı ve modern hale getirme vizyonumuzun ilk adımı”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da şehir içi taşımacılık hizmeti sunan tek kuruluş olan L.T.T ile yapılan bu iş birliğinin, özellikle akşam ve gece saatlerinde hem yurttaşların güvenli ulaşımı hem de gece çalışan sektörlerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Harmancı konuşmasını, “Bu hizmet ile geceleri daha az bireysel araç kullanımı ve daha çok toplu taşıma kullanımını hedefliyoruz. Bu sayede hem trafik güvenliği, hem çevresel hem de ekonomik kazanım yaratılacak. Toplu taşıma hizmetinin yaygın kullanımı ile otobüslerin de yenilenme imkanı olacak. Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi projemiz, toplu taşımacılığı planlı, kapsamlı ve modern hale getirme vizyonumuzun ilk adımını oluşturuyor” sözleriyle tamamladı.
Fuat Topaloğlu: “LTB-LTT iş birliğinin diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum”
KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi projesini hayata geçiren LTB’yi tebrik ederek, şehir içi taşımacılıktaki bu yeni adımın Lefkoşa halkına önemli bir hizmet sunacağını vurguladı. Özellikle belirli bölgelerde ring seferleri şeklinde çalışacak olan sistemin,hem yurttaşların ulaşım güvenliğini hem de başkent Lefkoşa’da hizmet sektörü ekonomisini destekleyeceğini belirtti. Bu projenin diğer belediyelere ve kamu kurumlarına da örnek olmasını temenni eden Topaloğlu, 3 aylık deneme sürecinin ardından hizmetin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi arzusunu dile getirdi.

 

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