  • BIST 9421.81
  • Altın 4132.936
  • Dolar 38.9103
  • Euro 44.1662
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Lefkoşa’da Apartman Önünde Kavga: Üç Kişi Yaralandı

» »
Kavga esnasında T.J., yerde bulduğu tuğla ile E.D.’ye vurmaya çalışıp tecavüz-i alet taşıdı, E.D., ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla, F.A’yı sağ koltuk altından, T.J’yi ise sol sırt ve bel kısmından yaraladı.
Lefkoşa’da Apartman Önünde Kavga: Üç Kişi Yaralandı

Lefkoşa’da bir apartmanın önünde çıkan kavgada üç kişi yaralandı. 

Polis Basın Bülteni'ne göre apartman boşluğunda bulunan kapının açık bırakıldığı gerekçesiyle, E.D.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf olan F.A.(E-31) ve T.J.(E-26) ile  kavga etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Kavga esnasında T.J., yerde bulduğu tuğla ile E.D.’ye vurmaya çalışıp tecavüz-i alet taşıdı, E.D., ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla, F.A’yı sağ koltuk altından, T.J’yi ise sol sırt ve bel kısmından yaraladı.

F.A. ve T.J, E.D’nin  burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Meseleyle ilgili tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yılmazköy'de satılık Türk Koçanlı 300 Dönüm arazi ve arsalar29 Nisan 2025 Salı 10:25
  • Lefkoşa'da yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek28 Nisan 2025 Pazartesi 17:35
  • Barış Nefesleri Konseri Limasol'da gerçekleştirildi28 Nisan 2025 Pazartesi 10:12
  • Kayıp genç aranıyor23 Nisan 2025 Çarşamba 11:48
  • Güngör Çöplüğü yanıyor!11 Nisan 2025 Cuma 11:25
  • LTB hamam böceğiyle mücadeleye Metehan ve Kermiya’da başladı10 Nisan 2025 Perşembe 13:31
  • Harmancı: ''Lefkoşa’da gece toplu taşımacılığı başlıyor''07 Nisan 2025 Pazartesi 12:53
  • Misafirlikte iken vefat etti!07 Nisan 2025 Pazartesi 12:50
  • Harmancı’dan bayram müjdesi: Kanlıdere projesi başlıyor01 Nisan 2025 Salı 14:55
  • İrsen Küçük Ortaokulu öğretmenleri: Bilimsel ve laik eğitimden taviz vermeyeceğiz27 Mart 2025 Perşembe 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti