Lefkoşa'da Avrupa günü etkinliği düzenlendi

Avrupa Birliğinin temeli sayılan Schuman Deklarasyonunun yayımlanmasının yıl dönümü olan 6 Mayıs Avrupa Günü, hava koşullarından dolayı gününde kutlanamamıştı.

Avrupa Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Kostantin Yorgacis de katıldı.

Harmancı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Temsilcisi Damla Onurhan’ın konuşma yaptığı etkinlikte Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü, Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Roza’nın video mesajı da katılımcılara gösterildi.

Gün nedeniyle dans gösterileri, çocuk etkinlikleri, hediye çekilişi ve sanal kültür gezisi gibi etinlikler düzenlendi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantin Yorgacis’in etkinliğe katılmasıyla, sorunlu bölgelerde farklılıkların uzlaşıyla çözülebileceği mesajını vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesinin artırmak için 2004’ten beri pek çok yardımda bulunduğunu, bu yardımların özellikle altyapı ve sivil topluma yapıldığına işaret eden Harmancı bu k0nuda AB yetkilileri ile Kıbrıs Türk yetkililerinin yeni bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi

Kıbrıs Türkünün Kıbrıs’ta anlaşmazlığın acısını daha çok çeken taraf olduğuna işaret eden Harmancı, Kıbrıslı Türklerin dünya ile bağ kurabilmesi için, Avrupa Birliğinin 2004’te Kıbrıslı Türklere verdiği taahhütleri yerine getirmesine bugün daha çok ihtiyacı olduğunu kaydetti.

ONURHAN

Damla Onurhan da Kıbrıs Türk tarafının reform ve yasa uyum çalışmalarını kararlılıkla yürütmekte olduğunu, AB’nin bu çalışmalara eşit ve adalete dayalı dengeli bir yaklaşımla yürüteceği politikalarla katkı koyacağını inandıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün yaşam kalitesini arttırmak için eğitim, çevre, ekonomi, tarım alanlarında projeler hayata geçirdiklerini belirten Onurhan, AB yetkilileri ve proje çalışanlarına teşekkür etti.

ROZA

Judith Roza ise yayınlanan mesajında, etkinliğin düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'ya teşekkür etti.

Roza, Avrupa Birliği'nin, kalıcı bir barış ve refah getireceğine inandığı adanın yeniden birleşmesi kararlılığının sürdüğünü, bu kapsamda AB’nin desteklerinin merkezinde Kıbrıslı Türklere Yardım Programı bulunduğunu kaydetti.

Programın amacının Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesini artırmak, iki toplumu yakınlaştırmak ve AB standartlarını göstermek olduğunu ifade eden Roza, AB’nin 2006’dan itibaren bu program için 656 milyon Euro tahsis ettiğini söyledi.