Lefkoşa'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü çarptığı araçla birlikte dereye düştü

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 53 yaşındaki Akın Apaydınlı , yönetimindeki RHA 4073 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sözkonusu araç, yolun solundan çıkıp, banket içerisinde park halinde bulunan PJ 860 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç, banket içerisinde park halinde bulunan bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. pic.twitter.com/yIZR26sv6s— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) April 10, 2021
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