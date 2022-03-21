Lefkoşa'da eylem başladı... "Hükümet istifa" sloganları atılıyor... Haftaya Süresiz grev başlayacak...

Lefkoşa'da eylem başladı...
Hükümet’in yerel yönetim reform taslağı, belediye çalışanlarını sokağa döktü.
Sendikalar eyleme gitti.
Bugün bir çok belediyelerde hayat dururken, çalışanlar da LTB önünde toplanarak Meclis'e doğru yürüyüşe başladı.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ve Mağusa Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi amacıyla örgütlü oldukları tüm belediyeler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) meclis önüne yürüyüş düzenliyor.
Eylemciler Meclis önüne ulaştı.
Sendika başkanları konuşmalar yapıyor...
Eylemde "Hükümet istifa" sloganları atılıyor...
Sendikalar açıkladı tasarı geri çekilmez ise Haftaya Süresiz Grev başlayacak...
Eyleme bir çok Belediye başkanı da destek veriyor..
detaylar geliyor..
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