Lefkoşa’da “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” ilk adımı atıldı

BM,AB ve Lefkoşa’nın iki belediye başkanı ara bölgede incelemelerde bulundu



Lefkoşa’da “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” için ilk adım atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, AB’den 5,5 milyon euroluk hibe ile gerçekleşecek“Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” için BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Kostantinos Yorgacis ve AB yetkilisi Maarten Verwey ile birlikte 4 Haziran Pazartesi günü ara bölgede incelemelerde bulundu. Her iki belediyeden teknik ekiplerin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde Lefkoşa’nın güneyinden başlayıp ara bölgeden geçerek Lefkoşa’nın kuzeyinden de devam edecek ve şehrin her iki yakasını birleştirecek dev proje için BM teknik yetkilileri bölge hakkında bilgiler verirken olası güzergahlar da gezildi.

Mayıs’ta iki belediye başkanı mutabakata varmıştı

Geçtiğimiz ay BM ve AB’nin himayelerinde gerçekleşen ve Lefkoşa’nın her iki belediye başkanını buluşturan toplantıda karara bağlanan İşbirliği Deklerasyonu(Mutabakat) konularından biri olan “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi”ile onlarca yıldır atıl olarak kalan, fabrikaların ve atölyelerin atık su deresi ve moloz çöplüğü haline gelen Kanlıdere artık Lefkoşa’nın nefes alma ve rahatlama parkına dönüşecek.

Başkan Harmancı dönemindeki lobicilik ve temaslar sonucunu verdi

Lefkoşa İmar Planı kapsamında bir proje olan ve 2001’den beri finans bekleyen “Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi”, BaşkanHarmancı’nıntarafından 2016’da tekrar gündeme getirildi. 2016-2018 yılları arasında LTB’nin gerçekleştirdiği lobiler, girişimler ile uluslararası temaslar ve İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin katkı koymasıyla bütçesi onaylanan projenin uygulanmasına Nisan 2018 itibarı ile başlandı.

AB 5.5 milyon euroluk kaynak ayırdı,Fizibilite Çalışması başladı

Uzun süren gayretler sonucunda hayat bulacak olan projenin ilk etabı olan “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” için AB tarafından yaklaşık 30 milyon türk lirası (5.5 milyon euro) bütçe ayrıldı. 2001 yılındaki ve o zamandan sonraki verileri dikkate alarak uygulanmaya başlanan projenin ilk adımı Fizibilite Çalışması olarak başlatıldı. Bu bağlamda derenin sınırları yeniden teyid edilecek, sel taşkınlarına yönelik tasarlama kriterleri belirlenecek, derenin belirli aralıklarla kesitleri alınacak ve buna göre tasarımlar geliştirilecek.Fizibilite çalışması 2018 Eylül sonu tamamladıktan sonra uygulama projelerine geçilecek ve ihale dosyaları hazırlanacak. Projenin uygulanmasına 2019 Sonbahar veya 2020 yılı başında geçilecek. Proje fizibilite çalışması çıkabilecek sorunları çözümlemek adına ara bölgeyi ve Rum kesiminde kalan ancak çalışılmamış bir kısmıda kapsıyor.



İlk etap Dereboyu, Ortaköy,Domuzcular Burnu ve Taşkınköy’ü kapsayacak

İlk aşaması 5 kilometre uzunluğunda olan proje Lefkoşa Şehir Kulübü, İngiliz Elçiliği civarından başlayarak Mehmet Akif Caddesi’nin (Dereboyu) tümünü, Ortaköy bölgesini ve Domuzcular Burnu ile Taşkınköy Sosyal Konutları’nı kapsayacak şekilde gelişecek.



Dere kenarlarına bisiklet ve yaya yolları,oyun ve spor alanları yapılacak

Proje kapsamında dere yatağı kenarlarına ışıklandırılmış bisiklet yolları, yaya yolları, daha geniş alanlarda çocuk oyun sahaları , spor aktivite alanları, büfeler, tuvaletler, otoparklar, küçük göletler, dere yatağında yaşayan bitki ve hayvanların doğal bir habitat içerisinde yaşamalarını sağlayacak ortamlar yaratılacak.