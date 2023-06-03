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Lefkoşa'da Kaza! Elektrik Direğine Çarparak Takla Attı

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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda saat 00:15 sıralarında Muhammet Behirdan Şahin yönetiminde ki araç dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek beton sete ardından elektrik direğine çarparak takla attı.
Lefkoşa'da Kaza! Elektrik Direğine Çarparak Takla Attı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda saat 00:15 sıralarında Muhammet Behirdan Şahin yönetiminde ki araç dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek beton sete ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücü Şahin ve yanında yolcu olarak bulunan Kadir Başar Oğuz ve Melih Şencan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; 03.06.2023 tarihinde saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Muhammet Bedirhan Şahin (E-23) yönetimindeki EF 545 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yolun solundaki beton sete ile elektrik direğine çarptıktan sonra tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan EF 545 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadir Başar Oğuz (E-21) ile Melih Şencan (E-21), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.

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