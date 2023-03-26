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Lefkoşa'da motosiklet hırsızlığı!

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Lefkoşa'da meydana gelen motosiklet hırsızlığı meselesiyle ilgili olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalacak.
Lefkoşa'da motosiklet hırsızlığı!

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Can, 22 Mart 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da, TC Büyükelçiliği arkasında boş arazi içerisinde park halinde bulunan Devlet Emlak Dairesi’ne ait  LV 399 plakalı Honda marka silver renk motosikleti çalındığı yönde bilgi alınması üzerine yapılan kamera görütülü incelemesinde huzurda bulunan zanlı Khaled Sameer Khaled OMAR’ın tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda bulunan motor emare olarak alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını, konu ile ilgili olarak ifadeler alınacağını ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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