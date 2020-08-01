Limasol Türk Kooperatif Bankası Bayram mesajı

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Kurban Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Kemaler mesajında şunları kaydetti:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sayın hissedarları,

Kıymetli müşterilerimiz,

Çalışkan çalışanlarımız ve

Değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı,

Bildiğiniz üzere bayramlar İslam dünyasının ortak bir sevincidir.

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını nedeniye bu bayramı da geçtiğimiz yıllardaki bayramlardan farklı geçireceğiz. Sağlığımız ve güvenliğimiz için hijyen kurallarına ve diğer sağlık kurallarına uyarak hareket etmeli ve bu süreçte tedbirli davranmalıyız.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, tüm hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden herzaman eniyi hizmet kalitesi ile müşterilerinin yanında olmaya devam edecektir.

Bankamız, köklü geçmişimizden aldığımız güçle, güvenli bir gelecek yaratmak için var gücüyle çalışıyor, çalışmaya da devam edecektir.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle,

Kurban Bayramınızı kutlar, saygılar sunarım”