Limasol’un dağlık bölgelerindeki yangın için uluslararası destek istendi…

Limasol ve Baf’taki yangınlar nedeniyle bölgedeki köylere elektrik enerjisi verilemiyor. İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, halen 13 hava aracının Limasol’daki yangına müdahale ettiğini çok yakında bu sayının 14’e çıkacağını söyledi.

Cyprus Times’ın haberine göre, Rum Adalet Bakanı Marios Harçiotis, Limasol’un dağlık bölgelerinde devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınla mücadele için, komşu ülkelerden ve Avrupa Koruma Örgütü’nden destek istediklerini açıkla