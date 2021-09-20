Lıons Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi İş Birliğinde Yarın “Alzheımer” Konulu Konferans Düzenleniyor

21 Eylül Dünya Alzhemier Günü etkinlikleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’na üye Lions Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi iş birliğinde yarın “Alzheimer” konulu konferans düzenleniyor.
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade’nin konuşmacı olacağı konferans, saat 18.30’da Güney Mesarya Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde yer alacak.
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