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Lirik Şiir Grubu’nun online konseri ertelendi

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Lirik Şiir Grubu’nun online konseri ertelendi
Lirik Şiir Grubu’nun online konseri ertelendi

Lirik Şiir Grubu’nun, 5 Şubat 2021 Cuma akşamı “Korona varsa, şiir-müzik de var” başlığıyla düzenleyeceği online şiir ve müzik dinletisi Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu tam kapanma kararı dolayısıyla, sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmemesi açısından ileriki bir tarihe ertelendi.

Lirik Şiir Grubu adına bir açıklama yayımlayan grup üyesi Serkan Soyalan, sağlığın her şeyden önce geldiğini ve düzenlenecek olan online konserlerinin de sürecin el verdiği tarihlerde yapılacağını vurguladı. Soyalan ayrıca tüm yurttaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının gerektiğini söyledi ve “Evlerinizde kalın, bolca okuyun ve online sanatsal etkinlikleri takip edin” dedi.

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