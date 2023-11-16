‘LTB Beslenme Desteği’ programı 1950 çocuğa ulaştı…

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Beslenme Desteği programının şu ana kadar toplam 8 okulda 1950 çocuğa ulaştığını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile LTB Beslenme Desteği programının şu ana kadar toplam 8 okulda 1950 çocuğa ulaştığını duyurdu.

Başkan Harmancı, “Bugün Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’ndaki öğrencilerimize kahvaltı desteğimizi ulaştırdık. Bu proje ile yaptıklarımız önemli olmakla birlikte henüz ilk adımdayız. Projenin sürdürülebirliğini garanti altına alıp programı genişleterek her daim öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.