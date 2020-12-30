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LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Yılbaşı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı
LTB Yeni Yıl tatilinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Yılbaşı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı. LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Yılbaşı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar her türlü taleplerini Alo 185 yirmi dört saat çözüm hattına bildirebilecek.

 

LTB Zabıta ekipleri yeni yıl tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

 

LTB Halk Sağlığı Şubesi, yeni yıl öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimleri sırasında gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, kafe ve kahvehaneleri hem genel hijyen açısından hem de söz konusu iş yerlerini Covid-19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetledi.

 

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması hafta boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

 

Yeni yıl tatilinde de Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin işlemleri için aranabilecek numaralar: 22 32030, 22 32033, 0548 834 0582.

Online ödeme hizmetleri yeni yıl tatili süresince hizmette olacak

Yılbaşı tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında ve Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman kredi yükleyebilecekler.

 

Ayrıca LTB’ye kayıtlı abonelere ait, Su Hizmet Faturaları, Emlak Vergisi ve trafik ihbarnameleri ödemeleri de kredi kartıyla hiçbir ek ücret ödemeden kiosklardan veya www.ltbonline.org web sitesinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek.

 

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