 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul -5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi”nde tüm engeller aşıldı

»
LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi”nde tüm engeller aşıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” etkinliğinde sahnelenen gösterilerle bir kez daha sanatın tüm engelleri aşabileceği gösterildi.

LTB tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize ettiği ve Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle ertelenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak Cuma gecesi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanesi Salon 4’te saat 19:00’da gerçekleşti. Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı (KİKEV), Lefkoşa İş Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ile LTB Çocuk Korosu, Sanem Koç,LTB Engelsiz Dans Okulu öğrencilerinin gösterilerinin yer aldığı  gecede ayrıca Yükselen Deniz ile Mehmet Geçit tarafından  müzik dinletisi de sunuldu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis üyesi Çelen Çağansoy’un da katıldığı etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin resim sergisi de açıldı. Özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini sergiledikleri gecedeki performanslar büyük alkış alırken sahnede gösteri sunan,müzik yapan,dans eden çocuklar ve gençlerin mutluluğu ise her şeye değerdi.

ll.jpg

LTB kalbinin sevgisini ve insan gücünü kullanarak her geçen gün faaliyet alanını genişletiyor

 LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açılış konuşmasında LTB’nin 30 aydan bu yana belediyeciliği sadece fiziksel anlamda bir katkı,şehrin idari anlamda değiştirilmesi gereken  bir olgu değil,aynı zamanda gerçek anlamda sevgisini toplumun tümüne yayması gereken bir yer olduğunu gördüklerini kaydetti.KİKEV ile yaptıkları çalışmalarla 4 personelin işitme engelli arkadaşlara da hizmet verecek eğitimleri aldığını ve bu hizmeti verdiğini, 1 kişinin ise YDÜ ile işbirliğinde yapılacak çalışma ile LTB’nin haber/duyurularını işitme engellilerin anlayacağı formatta yayınlayacağını belirten Başkan Harmancı, düzenledikleri maraton ile Lefkoşa’ya engelsiz aracı kazandırdıklarını,ALGIM  ile Engelsiz Dans Okulu ile bu insanlara sosyalleşecekleri,ayırımsız bulaşabilecekleri bir alan yarattıklarını,Telsim ile 6 parkı engellilere uyumlu hale getirdiklerini, AKÜN ile her yıl 5 engelli gence burslu öğrenim hakkı yarattıklarını,bu ve buna benzer ellerinden gelen her türlü gayreti de sergilemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Harmancı, “Sivil toplumu işin içine katmadan herhangi bir başarı yakalamak mümkün değil. Bize destek veren,katkı koyan tüm STÖ’ler ve gönüllü dostlara, LTB Engelsiz Lefkoşa Birimi üyelerine teşekkür ederim. Parasız bir belediyenin kalbinin sevgisini ve insan gücünü doğru kullandığında neler yapabileceğini bu geceyle bir kez daha ispatladığını düşünüyorum.” dedi.

kk.jpg

LTB Engelsiz Masa Sorumlularından Erim Çomunoğlu ise gecenin düzenlenmesinde emeği geçen LTB Başkanına, tüm çalışanlara, STÖ çalışanlarına ve çocuklara/gençlere teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı geceye katkı koyanlara teşekkür plaketi de takdim etti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LBO ‘Latin Esintiler’ konseri verdi05 Ocak 2017 Perşembe 15:09
  • "Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları"04 Ocak 2017 Çarşamba 18:02
  • KKTC'de Pazar günü "Hamsi Festivali" düzenlenecek04 Ocak 2017 Çarşamba 10:13
  • LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak’ta04 Ocak 2017 Çarşamba 10:04
  • Bandabuliya’da iki toplumlu konser düzenlenecek02 Ocak 2017 Pazartesi 18:19
  • Bilbay Eminoğlu’nun “Dillere Destan Kıbrıs” isimli kitabı çıktı02 Ocak 2017 Pazartesi 17:54
  • Dünyanın en önemli koleksiyonu yok pahasına satıldı30 Aralık 2016 Cuma 14:03
  • Arda belgeseli ‘Cinnet Mevsimi’nin ilk gösterimi DAÜ’de yapıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:52
  • İskele Belediye Tiyatrosu ilk oyunu Ocak ayında sahneleyecek26 Aralık 2016 Pazartesi 18:18
  • 13. Güzelyurt Tiyatro Günleri sona erdi26 Aralık 2016 Pazartesi 18:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti