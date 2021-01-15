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"LTB’nin “Kardeş şehirler, Kardeş Kültürler Online Fotoğraf Sergisi” açıldı

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Sergide 8 büyükşehir ve şehirden fotoğraflar sanal olarak yurttaşların beğenisine sunulacak
"LTB’nin “Kardeş şehirler, Kardeş Kültürler Online Fotoğraf Sergisi” açıldı

Tüm dünyanın ve insanlığın Covid-19 salgınından dolayı zor zamanlardan geçtiği bir süreçte Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), kardeş belediyeleri ile sürdürdüğü yakın temaslar ve ilişkilerini “Kardeş şehirler, Kardeş Kültürler Online Fotoğraf Sergisi” ile sanatsal bir zeminde hem Lefkoşalıların hem de tüm dünyanın beğenisine sunuyor. “Şehirlerin kardeşliği,kardeşliğin şehirleri” mottosu ile düzenlenen ve LTB’nin evsahipliği yaptığı sanal sergide Lefkoşa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Mersin Yenişehir ve Kadıköy’ün görsel güzellikleri online olarak sanatseverlerle paylaşılacak.

Hem şehirlerarası kültürel işbirliği hem de fotoğraflardan oluşan görsel şölen

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi , Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin kültürel ilişkilerinin  bir sonucu olan ve ülkemizden de Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD), Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği(DİFSAD) işbirliği ile hayata geçirilen "Kardeş Şehirler Kardeş Kültürler" sanal sergisi bugün(15 Ocak 2021 Cuma) açıldı. LTB bu sergi ile bir yandan görsel güzelliklerin yer aldığı bir etkinlik düzenlemeyi, diğer yandan da kardeş belediyeleri ile kültürel bir etkileşim sağlamayı amaçlıyor.

Sergiye https://www.lefkosabelediyesi.org/kardes-sehirler-kardes-kulturler-online-fotograf-sergisi/  linkinden ulaşılabilir

Şehir yaşamlarından en simgesel noktalarına kadar birçok eşsiz fotoğrafın yer aldığı sanal sergiyi ziyaret etmek isteyenler https://www.lefkosabelediyesi.org/kardes-sehirler-kardes-kulturler-online-fotograf-sergisi/  linkine girerek 8 farklı yerin onlarca fotoğrafına ulaşabilecek. Sergiye fotoğraf veren belediyeler de kendi sosyal medya sayfalarında bu linki paylaşarak sergiyi kendi yurttaşlarına da ulaştıracaklar. 
 

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