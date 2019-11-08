  • BIST 103.303
  • Altın 271,074
  • Dolar 5,7507
  • Euro 6,3419
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Lute liderlerle 16 Kasım'da ayrı ayrı görüşecek

» »
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile 16 Kasım’da ayrı ayrı görüşecek.
Lute liderlerle 16 Kasım'da ayrı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile 16 Kasım’da ayrı ayrı görüşecek.

Lute, Mustafa Akıncı ile sabah saat 11.00’de, Nikos Anastasiadis ile de saat 18.30’da görüşeceği açıklandı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, görüşme öncesinde  Ulusal Konseyi toplantıya çağırdı.

Kıbrıs Rum radyosuna göre, Lute’un Ada’ya 15 Kasım’da geleceğini Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasidis açıkladı. “25 Kasım’da Genel Sekreter’le yapacağımız üçlü görüşmeye hazırlık niteliğindeki görüşmemiz 16 Kasım saat 18.30 olarak belirlendi” diyen Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının da kendisi gibi irade göstermesi halinde 25 Kasım görüşmesinden sonuç alınabileceğini söyledi.

Anastasiadis, hem Lute ile 16 Kasım’da yapacağı görüşme, hem de 25 Kasım’da Berlin’de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le katılacağı üçlü görüşme öncesinde  Ulusal Konseyi toplantıya çağırdı. 13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da toplanacak olan Konsey için siyasi partilere davet mektuplarının gönderildiğini duyurdu.

Son dönemde “yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması” ve vatandaşlık skandalları nedeniyle Anastasiadis ve hükümetiyle çatışan ve Rum liderle görüşmesine gitmeyen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Saray’da yapılması planlanan Ulusal Konsey toplantısına katılacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti08 Kasım 2019 Cuma 14:27
  • Dünya Türk Sivil Toplum Örgüleri Toplantısı Girne’de yapıldı08 Kasım 2019 Cuma 14:26
  • KTOEÖS: “Öğretmenlerimiz Atatürk'ü anacak ve o’nun izinden gitmekten vazgeçmeyecektir”08 Kasım 2019 Cuma 14:22
  • Bu yasa memleketi yangın yerine çevirecek!..08 Kasım 2019 Cuma 13:54
  • “Medusa” askerî tatbikatına 2020 itibarıyla Fransa da katılıyor08 Kasım 2019 Cuma 13:08
  • Matthew Palmer: “Türkiye’ye görüşümüzü ilettik”08 Kasım 2019 Cuma 13:06
  • Ani ölüm (Gelişme)08 Kasım 2019 Cuma 13:04
  • Minibüste yolculuk yaparken rahatsızlanarak 46 yaşında hayatını kaybetti08 Kasım 2019 Cuma 13:01
  • Taçoy: “Vizyon 2035 ile gelecek tasarlanacak”08 Kasım 2019 Cuma 12:46
  • KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk08 Kasım 2019 Cuma 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti