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Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Maçı Ertelendi

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken Maccabi Playtika maçı ertelendi.
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Maçı Ertelendi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko 23. hafta karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda artan yeni tip koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Artan vakalar ve sakatlıklar sonucunda Avrupa Ligi protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.

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