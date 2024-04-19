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Mağusa Baykal Tüneli’nde tadilat çalışmaları başladı

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Gazimağusa Belediyesi, 20 Temmuz 1974’te Baykal bölgesindeki Kıbrıslı Türklerin Suriçi’ne geçmesi için kullanılan tünelin tadilat çalışmalarına başladı.
Mağusa Baykal Tüneli’nde tadilat çalışmaları başladı

Gazimağusa Belediyesi, 20 Temmuz 1974’te Baykal bölgesindeki Kıbrıslı Türklerin Suriçi’ne geçmesi için kullanılan tünelin tadilat çalışmalarına başladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, tünelin hendeğe açılan kısmında temizlik çalışmalarına başlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve  4’üncü Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut tünelde incelemelerde bulundu. Açıklamada, tünelin 26’ncı metresinde çökme tespit edildiği kaydedildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin belgesel nitelikli farklı bir çalışmasında, tünelin kazılmasında görev alan Mücahitler, komutanlar, teknik kişiler ve tünelden geçen kişilerle görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi. Tünel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlatıldığı 20 Temmuz 1974 gecesi Baykal bölgesindeki halkın Kıbrıs Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Mağusa Suriçi’ne taşınmasında kullanılmıştı.

Gazimağusa Belediye Başkanı  Süleyman Uluçay konuyla ilgili açıklamasında, Baykal Tüneli ile ilgili başlatılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu, konuyu birçok platformda gündeme getirmeleriyle konunun artık herkesin dikkatini çektiğini ifade etti.

Başkan Uluçay, çalışmaların başlamasında hassasiyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon  Ajansı Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve 4’üncü Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut’a teşekkür etti.

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