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Mağusa Suriçi'nin daha sürdürülebilir tarihi kent olmasını amaçlayan sergi için fotoğraf kabul ediliyor

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Gazimağusa Suriçi’nin sürdürülebilir tarihi bir yer olması ve sürdürülebilir bir ikamet yeri olmasını amaçlayan sergi ve söyleşi düzenleniyor.
Mağusa Suriçi'nin daha sürdürülebilir tarihi kent olmasını amaçlayan sergi için fotoğraf kabul ediliyor

Gazimağusa Suriçi’nin sürdürülebilir tarihi bir yer olması ve sürdürülebilir bir ikamet yeri olmasını amaçlayan sergi ve söyleşi düzenleniyor.

Etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) tarafından 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler günü dolayısıyla düzenleniyor.

Merkez ve Dernek adına yapılan ortak açıklamaya göre, Mağusa Suriçi’nde Gözü Rahatsız Edenler!” temalı fotoğraf sergisi ve söyleşi içeren etkinlik sayesinde, Gazimağusa Suriçi’nin daha sürdürülebilir bir tarihi kent olması ve sürdürülebilir bir topluluğun ikametinin sağlanması amaçlanıyor.

“FOTOĞRAF GÖNDERİN”

Sergi için fotoğraf gönderilmesi çağrısında bulunulan açıklamaya göre, 12 Nisan’a kadar gönderilecek fotoğraflar sergi için değerlendirmeye alınacak. Söz konusu sergi 17 Nisan Cumartesi Master Binası bahçesinde yer alacak, sergi ayrıca sosyal medya üzerinden yayınlanacak. Fotoğraflar urdc@emu.edu.tr e-posta adresine gönderilebiliyor.

Aynı gün saat 12:00’de KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer’in, sergilenen fotoğraflar üzerinden Gazimağusa Suriçi ve tarihi dokusunu yorumlayacağı bir söyleşi düzenlenecek. 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council of Monuments and Sites ICOMOS) örgütünün öncülüğünde düzenlenen etkinliklerin 2021 yılı teması, ‘Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilik İçeren Gelecekler’ olarak belirlendi.

Etkinliğe ICOMOS’un resmi internet sitesinde de yer verildi.

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