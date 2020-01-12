Mağusa'da eğlence mekanı kurşunlandı

Mağusa’da faaliyet gösteren Thornes eğlence mekanı bu sabah kurşunlandı.

Yaşanan olay sonrasında herhangi bir ölüm veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre bu sabah 07.00 sıralarında Mağusa’da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm meydana gelmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.