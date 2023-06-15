Mağusa'da okullar ne olacak? Ortak bildiri yayınladılar

ORTAK BİLDİRİ

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Mağusa İnisiyatifi ve Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği, Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiri ile Gazimağusa’nın en köklü eğitim yuvalarından olan Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi binalarının uzun süredir belirlenemeyen akıbeti ve yeni eğitim döneminde bu okullarda eğitimin ne şekilde olacağı ile ilgili izlenecek yol haritasının, en kısa sürede belirlenip açıklanması çağrısında bulunuldu.

“Mağusa’nın sembolü haline gelen en köklü devlet okullarından olan Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim, okul binalarının sağlamlığından endişe duyulması nedeni ile uzun bir süreden beridir aksamaktadır.

Söz konusu okul binalarının sağlamlığı ile ilgili yapılan tüm testler konusunda bir neticeye varılıp herhangi bir açıklama yapılmaması nedeni ile bizler gerek Mağusa halkı, gerek veliler ve okul aile birlikleri gerek Sivil Toplum Örgütleri, gerekse sendika olarak büyük bir kaygı duyuyoruz.

Okullarımız ile ilgili herhangi bir somut adım gözlemlemediğimiz gibi bu gecikmenin yeni eğitim dönemini de aksatabileceği hususunda fikir birliğinde olduğumuzdan, bizler ivedi şekilde okul binalarının sağlamlığını belirleyecek tüm testlerin sonuçlandırılmasını ve yeni eğitim yılında da Namık Kemal Lisesi ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitimin yerinde olacak şekilde nasıl başlayacağına yönelik yol haritasının belirlenip açıklanmasını talep ediyoruz.

Bizler Gazimağusa Belediyesi, Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği, KTOEÖS ve Mağusa’da bulunan Sivil Toplum Örgütleri olarak bu süreçte birlikte hareket ederek süreci yakınen takip edeceğimizi bu bildiri ile duyurarak Eylül ayında okullarımızda eğitimin başlayabilmesi için yol haritasının açıklanmasında ısrarcı olduğumuzun altını çiziyoruz.”

Bildiriye imza koyanlar: Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Mağusa İnisiyatifi ve Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği