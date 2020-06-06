‘Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda KKTC’nin yanındayız, bedeli ne olursa olsun’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) katıldığı canlı yayında, soruları yanıtladı.

Oktay, Kapalı Maraş konusunda “Bizim arzumuz, Maraş’ın bir an önce tekrar ekonomiye kazandırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin can damarlarından biri olan o potansiyelinin hayata geçirilmesi.” dedi. Oktay, hükümetin Maraş adımı ve Doğu Akdeniz konusunda bedeli ne olursa olsun KKTC’nin yanında olacaklarını söyledi.

Oktay, bir toprağın 45 yıl kapalı tutulmasının mümkün olmayacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Hemen yanı başındaki Mağusa’daki insanları, çocukları düşünün, onların suçu günahı ne? Buradaki denizden onların faydalanma imkanı yok mu? Oradaki otel işletmecilerinin suçu ne? Düşünün burası, Kıbrıs’ın ekonomik can damarıydı. Siz, bu ekonomik can damarı kapatacaksınız, ondan sonra ambargo uygulayacaksınız, onun da ötesinde temel insan haklarından, bakın temel insan haklarından bahsediyorum, başka bir şeyden de değil, ulaşım hakkı temel özgürlüklerdendir, bunu bile sınırlayacaksınız ondan sonra diyeceksiniz ki ‘Sen toprağını kapalı tutmaya devam et, bir gün benim aklıma eserse hele oturur bir anlaşırız.’ Se ne yapacaksın? Avrupa Birliği’nin üyesi olacaksın Avrupa Birliği illegal boyutta, bir şımarık çocuk olarak yasal olmayan yollarla üye olarak kabul edecek. Ondan sonra da bu tarafta kuzeydeki Kıbrıs Türk’ü bekleyecek, beyefendilerin hanımefendilerin keyfi yeterse bir dönüp de bakarlar da ilgilenirler diye.”

Türkiye ve KKTC’nin müzakerlerde artık oyalanmayı kabul etmeyeceğini ifade eden ve “eğer birşey konuşulacaksa hemen şimdi. Yoksa Maraş en kısa zamanda açılmalıdır” diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim arzumuz, Maraş’ın KKTC hükümetinin de ifade ettiği şekilde, Sayın Başbakanın da ifade ettiği şekilde, bir an önce tekrar ekonomiye kazandırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonominin can damarlarından biri olan o potansiyelinin tekrar hayata geçirilmesi ve çocukların geleceğinin daha aydınlık olmasıyla alakalı bu fırsatın değerlendiriliyor olması. Bir an önce olmasında fayda var. Yarın da demiyoruz bugün. Bu kadar da net söylüyoruz.”

DOĞU AKDENİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz’de Rum tarafı adına hidrokarbon araştırmalarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Bir zenginlik varsa bunun orada yaşayan topluma ait olduğunu ve orada adil şekilde paylaşılması gerektiğini belirten Oktay, Rum kesiminin oradaki hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve tüm dünyanın ilgisinin oraya odaklanmasından sonra bir tavır değişikliğine gittiğini aktardı. Oktay, özellikle Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra Rum kesiminin “Ben bunu bulurum, ben bunu çıkarırım ve bu da benimdir. Kıbrıs Türk’ünün de burada bir hakkının olduğunu düşünmüyorum.” tavrı içinde olduğunu söyledi.

Buranın aynı zamanda Kıbrıs Türk’ünün hakkı olduğunu, bu nedenle payını alması gerektiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

“Eğer siz ortak arama noktasında niyetli değilseniz, Rum kesimi için söylüyorum, bunu Kıbrıs Türk’üyle de paylaşmaya niyetli değilseniz o zaman biz, Türkiye olarak kendi imkanlarımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik çıkarları ve hakları doğrultusunda hiç gözümüzü kırpmadan bütün tecrübemizi oraya taşırız, paylaşırız, doğal zenginliklerin aramasını ve bulunduğu zaman da işletmesini de gerekirse birlikte yapmaya da razıyız dedik. KKTC hükümeti de buna sıcak yaklaşmıştır. Dolayısıyla Türkiye Petrolleri Ofisine de burada petrol arama izni vermiştir. KKTC, bizim resmen tanıdığımız bir ülkedir. Dolayısıyla aramızda yaptığımız anlaşmalar, uluslararası boyutta bizim için geçerli olan anlaşmalardır. Dolayısıyla bu anlaşmalara istinaden biz aramalarımızı yürütüyoruz.”

“UMARIZ AKLI SELİMLE DÜŞÜNÜRLER”

Oktay, Rum kesiminin Kovid-19 gerekçesiyle 2021’e kadar çalışmalarına ara verdiğini hatırlatarak, “Arzu ederiz ki bu süreç onların bölgedeki gelişmeleri yeniden değerlendirmelerini sağlamaya bir fırsat verir siyasi, ekonomik, sosyal anlamda. Aklı selimle düşünürler ve dolayısıyla bölgedeki adanın kaynaklarını, doğal zenginliklerini yine adada yaşayan Kıbrıs Türk’ü dahil onlar kullanır.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay , Türkiye’nin Doğu akdeniz’de KKTC’nin verdiği izin ile doğal gaz arama faaliyetlerine devam ettiğini de kaydederek, buradaki kaynakların adaya yaşayan her iki topluma ait olduğunu, ve adil birşekilde paylaşılması gertktiğini belirtti.

Oktay, Umarım Rum tarafı bu kovid 19 sürecinde akli selim düşünür ve bölgedeki zenginlikleri paylaşma yolkunda gider. Biz kıbrıs türkünün haklarının korunması ile alakalı sonuna kadar gideriz ve bu konuda uluslarası camiaya mesajlarımız son derece nettir. İlgili bakanlarımız her platformda bu mesajları iletmiştir dedi.