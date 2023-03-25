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Mark Zuckerberg’in mutlu günü

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Mark Zuckerberg yeniden baba oldu. Meta CEO's, yeni doğan kızı Aurelia'nın iki sevimli fotoğrafını Instagram'da paylaşarak bu mutlu haberi duyurdu.
Mark Zuckerberg’in mutlu günü

Facebook’u kuran, ardından Instagram ve WhatsApp’ı da alarak dijital dünyanın önde gelen liderlerinden biri olan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, aile hayatıyla da dikkat çekiyor.

38 yaşındaki Facebook kurucusu, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Eşi Priscilla Chan ile üçüncü bebeklerini bekleyen Zuckerberg, son paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu.

Çift, Aurelia Chan Zuckerberg adını verdikleri kızlarını kucakladılar. Zuckerberg, “Dünyaya hoş geldin Aurelia Chan Zuckerberg!” diye yazdı.

İlk fotoğrafta Zuckerberg, yatakta kızına gülümserken, ikinci fotoğrafta da eşi Priscilla Chan, doğum yaptıktan sonra bebeğini kucaklarken görülüyor.

Çift, Eylül 2022’de Zuckerberg’in elini Priscilla Chan’in göbeğine koyduğu bir fotoğrafı yayınlayarak üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Zuckerberg paylaşımında, “Max ve August’un gelecek yıl yeni bir kız kardeşi olacağını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” diye yazmıştı.

Çift, 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde tanıştıktan sonra birlikte olmaya başladı. Üniversiteden sonra Palo Alto, California’da birlikte yaşamaya başladılar ve 2012’de, Priscilla Chan’in tıp fakültesinden mezun olmasıyla evlendiler. İkilinin Max ve August isminde iki çocukları daha var.

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