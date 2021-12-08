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Maxvell davasında yeni detaylar: ‘Yaşları 14 ila 18 yaşında değişen kızlara 300 dolar ödeniyordu’

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Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de adının geçtiği Jeffrey Epstein’ın eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell’in yargılandığı dava sürüyor.
Maxvell davasında yeni detaylar: ‘Yaşları 14 ila 18 yaşında değişen kızlara 300 dolar ödeniyordu’

Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de adının geçtiği Jeffrey Epstein’ın eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell’in yargılandığı dava sürüyor.

Mahkemede konuşan ikinci tanık Carolyn, kürsüde, Jeffrey Epstein hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Carolyn, yaşları 14 ila 18 arasında değişen kızların, haftada iki veya üç kez Epstein’in evine gittiğini söyledi. Carolyn, kızların toplamda 100’den fazla kez Epstein’in evini ziyaret ettiğini öne sürdü.

Carolyn ayrıca Epstein’in evine gelen kızların, ziyaretleri sonrasında 300 dolar aldığını da iddia etti.

’14 YAŞINDAYKEN TANIŞTIK’

Takma isim yerine sadece ilk adını kullanan Carolyn, Jeffrey Epstein Virginia Roberts ile 14 yaşındayken tanıştığını ve Epstein’ın Palm Beach malikanesine giderek kendisine masaj yaptırdığını söyledi. Carolyn, jüriye Maxwell’in kendisini kapıda karşıladığını söyledi.

Carolyn, “Maxwell geldi ve göğüslerime dokundu” dedi. “Bana Bay Epstein ve arkadaşları için harika bir vücudum olduğunu söyledi.” Maxwell’in kendisinin çıplak fotoğraflarını çektiğini’ ve Epstein’la birlikteliğini de kayda aldığını sözlerine ekledi. Carolyn, Prens Andrew’a yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla tanınan Virginia Roberts’ın da orada olduğunu söyledi.

“300 DOLAR KAZANDIM”

Carolyn, 45 dakika sırtına masaj yaptıktan sonra Epstein’ın döndüğünü ve Epstein ile Virginia Roberts’ın ilişkiye girdiklerini söyledi. Carolyn ikiliyi kanepeden izlediğini ve karşılığında 300 dolar kazandığını belirtti.

Neden Epstein’ın evine geri dönmeye devam ettiği sorulduğunda, Carolyn bunun nedeni olarak, “O zaman çok gençtim ve 300 dolar çok iyi paraydı” ifadeleriyle açıkladı.

Öte yandan, FBI analisti Kimberly Meder’in, mahkemeye Maxine’in Epstein’a masaj yaptığı ve ikilinin öpüştüğü görüntüleri sunduğu belirtildi. Meder, görüntüleri 2019 FBI baskını sırasında Epstein’ın Manhattan malikanesinden alınan CD’lerden bulduğunu söyledi.

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