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Meclis 'corona gündemi' ile toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkan Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla 21 Nisan Salı günü saat 11.00’de toplanacaktır.
Meclis 'corona gündemi' ile toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkan Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla 21 Nisan Salı günü saat 11.00’de toplanacak

Toplantının gündemini corona virüs ile ilgili gelişmeler oluşturacak.

Meclis Genel başkanlığı, son toplantının yapıldığı 19 Mart’taki oturumda olduğu gibi, bina giriş ve çıkışlarında hijyenik önlemlerini alacak

Bu çerçevede Meclis salonları ve bahçe dezenfekte edilecek

Genel Kurul Salonunda oturma düzeni ise  yine sosyal mesafe korunarak ayarlanacak

Sınırlı sayıda Meclis çalışanının görev yapacağı Salı günü yapılacak oturumda,  görevli tüm personel maske ve eldiven takarak görevlerini icra edecek.

Meclis Genel başkanlığı, oturuma gelecek milletvekillerinin de aynı şekilde maske tedariğini sağlayıp gerekli tedbirleri aldıktan sonra genel kurulu açacak.

Salı günü yapılacak Genel Kurul toplantısına dışarıdan hiçbir şekilde ziyaretçi ve vatandaş alınmayacak.

Aynı zamanda basın mensuplarının da alınmayacağı Genel Kurul toplantısının, haber video ve fotoğrafları Meclis Basın Bürosu tarafından servis edilecek.

Toplantının yayını, her zaman olduğu gibi BRT ekranlarından ve Meclisin sosyal medya platformlarından canlı olarak verilecek.

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