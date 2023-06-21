Meghan Markle’ın Spotify ile bozulan anlaşmasının gerçek yüzü ortaya çıktı

Müzik platformu Spotify ile milyon dolarlık anlaşması sona eren Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde yeni gelişme var.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra eşi Prens Harry ile birlikte ABD’ye yerleşen Meghan Markle’ın (41) Spotify ile yaptığı 471 milyon TL’lik (20 milyon dolar) podcast anlaşmasının “karşılıklı bir sözleşme” ile sona erdiği geçen hafta ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise bu işbirliğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Podcast web sitesi Podnews, “birden fazla kaynağın” Markle’ın “Arketipler” isimli podcast’indeki bazı röportajların “diğer çalışanlar tarafından yapıldığını” iddia ettiğini bildirdi.

Aynı kaynaklar, Markle’ın soru sorduğu ses kayıtlarının daha sonra Spotify’da yayınlanan son bölümlerde düzenlendiğini iddia ediyor.

Siteye göre, “birden fazla kaynak”, “programdaki bazı röportajların diğer çalışanlar tarafından yapıldığını ve Markle’ın sesiyle sorularının daha sonra düzenlendiğini” iddia etti, ancak Podnews herhangi bir belirli bölümü vurgulamadı.

RÖPORTAJDA MARKLE YOK

Markle’ın 12 bölümlük podcast’inde Mariah Carey, Serena Williams ve Mindy Kaling de dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli konuk yer aldı.

Geçen yıl ağustos ayında, New York’tan bir gazeteci olan podcast konuğu Allison Yarrow, röportaj yaparken aslında Markle ile konuşmadığını, bunun yerine karşısında yapım şirketinin bir üyesi olduğunu açıkladı.

Röportajın kaydedilmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, sohbetin Farrah Safarfi adlı bir ses yapımcısıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

Bir ses prodüksiyon şirketi olan Gimlet’in bir tabelasının önünde kendi fotoğrafını paylaşan Allison, altyazıda Farrah’a bu kadar “mükemmel bir röportaj” olduğu için teşekkür ediyor.

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre de, Sussex çiftinin proje için 2020’nin sonlarında Spotify ile 471 milyon TL’lik bir anlaşma imzaladığı bildirildi, ancak akış devine yakın içeriden kişiler, kraliyet çiftinin “tam ödemeyi almak için gereken üretkenlik” kriterini karşılamadığını iddia etti.