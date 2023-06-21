  • BIST 5.186,83
  • Altın 1461.931
  • Dolar 23.5473
  • Euro 25.7977
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Meghan Markle’ın Spotify ile bozulan anlaşmasının gerçek yüzü ortaya çıktı

»
Müzik platformu Spotify ile milyon dolarlık anlaşması sona eren Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde yeni gelişme var.
Meghan Markle’ın Spotify ile bozulan anlaşmasının gerçek yüzü ortaya çıktı

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra eşi Prens Harry ile birlikte ABD’ye yerleşen Meghan Markle’ın (41) Spotify ile yaptığı 471 milyon TL’lik (20 milyon dolar) podcast anlaşmasının “karşılıklı bir sözleşme” ile sona erdiği geçen hafta ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise bu işbirliğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Podcast web sitesi Podnews, “birden fazla kaynağın” Markle’ın “Arketipler” isimli podcast’indeki bazı röportajların “diğer çalışanlar tarafından yapıldığını” iddia ettiğini bildirdi.

Aynı kaynaklar, Markle’ın soru sorduğu ses kayıtlarının daha sonra Spotify’da yayınlanan son bölümlerde düzenlendiğini iddia ediyor.

Siteye göre, “birden fazla kaynak”, “programdaki bazı röportajların diğer çalışanlar tarafından yapıldığını ve Markle’ın sesiyle sorularının daha sonra düzenlendiğini” iddia etti, ancak Podnews herhangi bir belirli bölümü vurgulamadı.

RÖPORTAJDA MARKLE YOK

Markle’ın 12 bölümlük podcast’inde Mariah Carey, Serena Williams ve Mindy Kaling de dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli konuk yer aldı.

Geçen yıl ağustos ayında, New York’tan bir gazeteci olan podcast konuğu Allison Yarrow, röportaj yaparken aslında Markle ile konuşmadığını, bunun yerine karşısında yapım şirketinin bir üyesi olduğunu açıkladı.

Röportajın kaydedilmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, sohbetin Farrah Safarfi adlı bir ses yapımcısıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

Bir ses prodüksiyon şirketi olan Gimlet’in bir tabelasının önünde kendi fotoğrafını paylaşan Allison, altyazıda Farrah’a bu kadar “mükemmel bir röportaj” olduğu için teşekkür ediyor.

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre de, Sussex çiftinin proje için 2020’nin sonlarında Spotify ile 471 milyon TL’lik bir anlaşma imzaladığı bildirildi, ancak akış devine yakın içeriden kişiler, kraliyet çiftinin “tam ödemeyi almak için gereken üretkenlik” kriterini karşılamadığını iddia etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oldu16 Haziran 2023 Cuma 21:07
  • Prens Harry ve Meghan Markle’ın Spotify ile milyon dolarlık anlaşması sona erdi16 Haziran 2023 Cuma 19:03
  • Tamer Öncül ve Ümit İnatçı'nın şiir kitapları "Cilasız Taç Devri" ve "Anima Mundi" okuyucularba buluşuyor16 Haziran 2023 Cuma 16:50
  • Bostancı Köy Kadın Kursu'nun Sergisi Açıldı16 Haziran 2023 Cuma 13:36
  • FOGEM’in düzenlediği “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” sona erdi15 Haziran 2023 Perşembe 12:55
  • Bülent Ersoy’un hayatı beyazperdeye uyarlanıyor15 Haziran 2023 Perşembe 09:54
  • Picasso’yu terk eden tek kadındı: Ressam Françoise Gilot hayatını kaybetti14 Haziran 2023 Çarşamba 21:58
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali çerçevesinde ‘Paraya Hayır’ oyunu sahnelendi14 Haziran 2023 Çarşamba 14:24
  • Amber Heard, Johnny Depp’e 1 milyon dolarlık borcunu nihayet ödedi14 Haziran 2023 Çarşamba 12:12
  • Elon Musk’ın eski sevgilisi Grimes’ın son paylaşımı olay oldu13 Haziran 2023 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti