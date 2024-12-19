  • BIST 9865.81
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Merit Lefkoşa Hotel’den Özel Eğitim Öğrencilerine Yeni Yıl Hediyesi

» »
Merit Lefkoşa Hotel, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini yılbaşı etkinliğinde ağırlayarak unutulmaz bir gün yaşattı. Öğrenciler, müzik, dans ve özel bir yemek eşliğinde yeni yıla mutlulukla adım attı.
Merit Lefkoşa Hotel’den Özel Eğitim Öğrencilerine Yeni Yıl Hediyesi

Merit Lefkoşa Hotel’den özel eğitim

öğrencilerine yeni yıl sürprizi

 

Merit otelleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini Merit Lefkoşa Hotel’de ağırladı.

Yeni yıl coşkusunu paylaşmak ve çocukların mutlu anılar biriktirmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri, Merit Lefkoşa Hotel’de keyifli bir gün geçirdi.

whatsapp-image-2024-12-19-at-12.54.10-(1).jpeg

Her yıl geleneksel olarak Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Usta şefler tarafından özenle hazırlanan öğle yemeğinde bir araya gelen öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlendiler. Merit Lefkoşa Hotel’in sıcak atmosferinde gerçekleşen yılbaşı yemeğinde öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, yeni yıla umut ve neşe dolu bir başlangıç yapmaları sağlandı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü M. Zeki Hızlısoy; “Bu gün Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileriyle birlikte geçirdiğimiz unutulmaz bir gün oldu. Onların yüzlerindeki gülümseme, bizim için her şeyden daha kıymetli” sözleri ile sosyal sorumluluk projeleriyle topluma her zaman katkıda bulunmayı önemsediklerini , bu tür etkinliklerin sosyal dayanışmayı artırdığını ve öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ise, “Sosyal sorumluluk projelerimiz, toplumumuzun her kesimine ulaşarak, özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmayı hedeflemektedir. Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda, toplumun her kesimini kucaklayacak projelerle sosyal sorumluluk alanında fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UKÜ'de otobüs öğrenciye çarptı!12 Ekim 2024 Cumartesi 09:47
  • Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı05 Ekim 2024 Cumartesi 11:28
  • KTÖS: “Birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız!”03 Ekim 2024 Perşembe 12:21
  • Çavuşoğlu, üniversite temsilcileri ve YÖDAK üyeleriyle toplantı yaptı: Kaliteyi artırmak için iş birliği şart26 Eylül 2024 Perşembe 14:10
  • Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu İmza Töreni Gerçekleşti24 Eylül 2024 Salı 14:40
  • Çavuşoğlu'ndan 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair iyimserlikle dolu açıklama22 Eylül 2024 Pazar 13:56
  • ÖSYM Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı19 Eylül 2024 Perşembe 16:54
  • Akıl karıştıran açıklama! 100 Bin mi? 80 Bin mi?18 Eylül 2024 Çarşamba 09:54
  • Pediatri Kurumu: Eğitimde plan ve program zamanında yapılmalı16 Eylül 2024 Pazartesi 13:34
  • Eylem: "Atamalar tamamlansa bile eksiklik devam edecek!"15 Eylül 2024 Pazar 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti