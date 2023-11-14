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Merit Otellerinden Eğitime Büyük Katkı

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Merit Otelleri, ülkemizin geleceği çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.
Merit Otellerinden Eğitime Büyük Katkı

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses ve Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında sosyal sorumluluk projesinin detaylarını açıkladılar.

İki aşamalı olan sosyal sorumluluk projeside Girne’nin batısında yer alan 8 okulun altyapılarının iyileştirilmesi, eksik eğitim araç gereçlerinin giderilmesi ve moderinleşmesiyle ilgili olarak adım atıldığına dikkat çeken Mine Gürses, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka ilkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Lapta Anaokulu, Alsancak Anaokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nin acil ihtiyaçlarnın Merit Otelleri tarafından giderileceğini vurguladı.

Gürses, sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağında ise öğrencilerin spor, kültürel ve sanatsal gelişmlerine de katkı sağlayacak etkinlikler organize edildiğini kaydetti.

Okulların acil ihtiyaçlarına çözüm

Okulların yıllardır giderilemeyen altyapı sorunlarını sonlandıracak adımların atılmaya başladığının altını çizen Gürses, basketbol sahası inşası, spor sahasının üzerinin kapatılması, yeni tuvalet inşaası, mevcut tuvaletlerin yenilenmesi ve oyun alanlarının yapay çimle sağlıklı mekanlara dönüştürülmesi gibi büyük projelerin hayat bulmaya başladığını kaydetti.

Derslerin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, projeksiyon, okul tahtası boyutunda internete bağlanabilen televizyon, printer ve tonerden tutun da güvenlik kameralarına kadar birçok ihtiyacın giderildiğini kaydeden Gürses, Lapta Yavuzlar Lisesi yönetiminin çocuklara ücretsiz su temin etme hedefi doğrultusunda, okula soğutma hazneli tüm öğrencilere cevap verebilecek boyutta arıtma sisteminin kurulmasıyla ilgili olarak girişimler başlatıldığını açıkladı.

Merit Spor Oyunları Yapılacak

Lefkoşa Merit Genel Müdürü Mine Gürses, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi onayı, adı geçen ilkokulların yöneticileriyle işbirliğinde belirlenen etkinlikler kapsamında bu öğretim yılında toplam 9 etkinlikte öğrencilerin bir araya geleceğini kaydetti.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Merit Spor Oyunları organize edilidiğini açıklayan Mine Gürses, gelecek yıllarda katlımcı okul sayısının geliştirileceği proje kapsamında bu yıl, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu ve Karşıyaka İlkokulu’nun katılımıyla 14 Kasım (yarın) Cumhuriyet Koşusu ile başlayacak Merit Spor Oyunları’nda, okulların kız ve erkek takımlarının yarışacağını belirtti.

Spor etkinliklerinden ikincisinin 4 ilkokulun kendi arasında oynayacağı futbol ve basketbol turnuvası olacağını kaydeden Gürses, futbolun bu dönem, basketbolu turnuvasının ise ikinci dönem gerçekleştirileceğini kaydetti.

Mine Gürses, son yarışmanın ise ikinci dönem gerçekleştirilecek olan ve tüm sınıfların kendi arasında yarışacağı satranç turnuvası olacağını açıkladı.

Öğrencilerin yaratıcılığını teşvik edecek etkinlikler

Öğrencilerin kendilerini geliştirme, bilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlamak amacıyla ilkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin resim festivalinde biraraya geleceğini kaydeden Gürses, öğrencilerin yaptığı kaplumbağa konulu resimlerin aralık ayında sergileneceğini söyledi.

İlkokul 3, 4 ve 5. Sınıf öğrencileri kompozisyon yarışmasında turizm konusundaki tespit ve önerilerini kaleme dökeceklerini kaydeden Gürses, okul yöneticileriyle istişare içinde, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ikinci dönem, tiyatro, halkdansları ve çocuk festivalleri de düzenleneceğini kaydetti.

Lefkoşa Merit Genel Müdürü Mine Gürses, ilkokullar dışında Lapta Anaokulu, Alsancak Anaokulu, Karşıkayak İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu anasınıflarını kapsayacak etkinliklerin organizasyonuyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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