Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e çıkardı, Dolar/TL kuru ilk kez 24'ü aştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi. Karar sonrası ilk kez Dolar/TL 24'ü, Euro/TL kuru da 26'yı geçti.

Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) 21 puan yükselerek 518'e çıktı.

TCMB, Aralık 2020'den bu yana ilk kez faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.

Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi, Şubat ayındaki toplantıda yüzde 8,50'ye çekildi.

Anadolu Ajansı'nın Finans biriminin anketinde politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılması bekleniyordu.

Reuters haber ajansının anketinde ise politika faizinin 1150 baz puan artışla yüzde 20'ye yükseltileceği öngörülmüştü.

Yabancı bankaların beklentileri de farklıydı.

Morgan Stanley politika faizinin yüzde 20'ye, Bank of America ve Deutcshe Bank yüzde 25'e, Goldman Sachs ise yüzde 40'a yükseleceğini tahmin etmişti.

'Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir'

PPK toplantısının karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadeleriyle faiz artışının süreceği sinyali verildi.

Metinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir.

"Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir."

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmalarının faiz oranlarında artışa gidileceği yönünde bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Merkez Bankası başkanlığına Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kavcıoğlu, düşük faiz politikasıyla liradaki değer kaybı karşısında "liralaşma" adı verilen bir stratejiyi takip etmişti.

Türk Lirası son 10 yılda dolar karşısında yüzde 90'a yakın değer kaybetti. Enflasyon ise Kasım 2022'de resmi verilere göre yüzde 85'i geçerek 1998'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran'da görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralmıştı.

Erkan son 4 yıl içinde Merkez Bankası’nın başına getirilen 5. isim oldu