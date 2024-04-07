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Meteorolojiden “kuvvetli yağış” uyarısı!

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Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00 ile salı günü saat 18.00 arasında kuvvetli yağış olacağı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden “kuvvetli yağış” uyarısı!

Ülkede yarın ve salı günü kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden başlayarak salı akşam üzerine kadar bölgede kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00 ile salı günü saat 18.00 arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50kg/m²) olmasının beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

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