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Microsoft ve ChatGPT'den insansı robot için 500 milyon dolarlık yatırım

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Microsoft ve OpenAI, yapay zeka destekli insansı robot geliştirmek için bir girişime 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı düşünüyor.
Microsoft ve ChatGPT'den insansı robot için 500 milyon dolarlık yatırım

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla insansı robotu Optimus'u tanıtmıştı.

Bu gelişmelerin ardından yapay zekayla birlikte dev teknoloji şirketleri insansı robot üzerine yoğunlaşmaya başladı. 

Bloomberg'in haberine göre, Microsoft ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin bir insansı robot girişimine 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı düşündüğü kaydedildi.

Dünyanın dört bir yanına otonom insansı işçiler yerleştirmek isteyen Figure AI'ın 1,9 milyar dolar değer biçilebileceği belirtildi. 

OpenAI'ın daha önce de 1X Technologies adlı bir başka insansı robot girişimine yatırım yaptığı belirtildi.

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