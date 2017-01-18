“Mont Pelerin'de sonuç alınması Türkiye'ye bağlı”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Mont Pelerin'de bir sonuç alınmasının tamamen Türkiye'nin gerçek arzusuna bağlı olduğunu söyledi.

Anastasiadis, başlayan diyalog aracılığıyla, “Kıbrıs konusunda karşılaştığımız sorunu (garantiler ve güvenlik) aşmak amacıyla gerekli koşulların oluşturulmasını umuyorum” dedi.

Lefkoşa'da gerçekleştirilen bir etkinliğe katılımı sırasında, Anastasiadis’ten, garantiler ve güvenlik konularında, bugğn Mont Pelerin'de başlayacak tartışmaları değerlendirmesi istenerek iyimser olup olmadığı soruldu.

Kıbrıs Rum tarafının yeterince hazır olup olmadığı sorusuna Anastasiadis,“hem yeterince hazırız hem de her gün iletişim içinde bulunduğumuz Yunanistan hükümeti ile tamamen uyum içindeyiz” dedi.