Mücahit Komutanları KTÖS’ü protesto etti

Mücahit Komutanları Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS), 2017 ajandasında liderlere ve TMT’ye dil uzatıldığını ileri sürerek protesto etti.

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş yaptğı yazılı açıklamada, “KTÖS’ün 2017 ajandası sayfalarında, Türklerin varoluş ve özgürlük mücadelesini ters çevirip liderleri kötüleyen, T.M.T.’ye dil uzatan yazı ve resimleri esef ve nefretle gördüklerini” ifade etti.

Ergüneş, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası başkan ve yönetiminin Rumlara şirin görünmek için yaptıklarını protesto eder, daha dikkatli davranmalarını, meydanların boş olmadığını ve devletini seven aklıselim sahibi öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu asılsız çirkin iddialara karşı karar üretmesini bekler, Kuzey Kıbrıs’ın Türk olduğunu, Türk kalacağını ve devletimizin yılmaz bekçileri olduğumuzu duyururuz” ifadelerini kullandı.

KTÖS'ün ajandasında yazılanlar için tıklayınız >>>>>>>>>>>>