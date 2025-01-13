"Mülkiyeli Şair Cemal Süreya" Sanat ve Siyaset Çalıştayı Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve çeşitli iş birlikçiler tarafından düzenlenen çalıştay, Cemal Süreya’nın edebi ve siyasi yönlerini ele alarak sanat ve siyasetin iç içe geçmiş yapısını farklı oturumlarla masaya yatırıyor.

“MÜLKİYELİ ŞAİR CEMAL SÜREYA” SANAT VE SİYASET ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Mülkiyeli Şair Cemal Süreya” Sanat ve Siyaset Çalıştayı, 10 Ocak 2025 Cuma günü, saat 10:00’da, Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilen Açılış Töreni ile başladı. Çalıştayda, ünlü şair Cemal Süreya’nın edebi yönü ve siyaset ile olan ilişkisi ele alındı.

Çalıştaya Önemli İsimler Katıldı

Söz konusu çalıştaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Nuri Cihangir Şahin, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Çalıştay Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, Organizasyon Başkanı ve Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ümit Gürtekin, Organizasyon Komitesi Sanat Danışmanı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sanat Komitesi Üyesi ve Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Can Giray Özgül ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş katıldı.

Bir Hayaldi, Gerçek Oldu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve DAÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İşçioğlu, Çalıştay Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş ile çalıştayın oluşum sürecinde yaşadığı bir anısını anlatarak, Prof. Dr. Keleş ile Cemal Süreya’nın kendisinin de mezunu olduğu Mülkiye’den sınıf arkadaşı olduğunu aktardı. Gerçekleştirilen organizasyon hakkındaki düşüncelerini “Benim için bir hayaldi, gerçek oldu” ifadesiyle dile getiren Prof. Dr. İşçioğlu, katkıda bulunanlara teşekkürlerini iletti.

KKTC’de Bir İlk

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Pehlivan, konuşmasına çalıştaya katılım gösterenlere, konuklara ve emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Çalıştayın KKTC’de bir ilk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Pehlivan, Cemal Süreya’nın Kıbrıs Türk toplumundaki önemli yerine dikkat çekti. Mülkiyeli şairlerin edebiyatımızda ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Pehlivan, "Şiir anayasaya aykırıdır" anlayışının Cemal Süreya ve arkadaşlarının sanatında bağımsızlık ve özgürlüğe olan bağlılığı yansıttığını ifade etti. Şiir ve siyasetin bağlantısına da değinen Prof. Dr. Pehlivan, Cemal Süreya’yı saygıyla anarak konuşmasını sonlandırdı.

Hem Sanatçı Hem De Siyasetçi Yetiştiren Değerli Bir Kurum

Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ümit Gürtekin, Cemal Süreya’yı akademik bir ortamda anlatmaktan heyecan duyduğunu belirterek, proje için büyük bir emek verildiğinin altını çizdi. Gürtekin Mülkiye Okulu’nun hem sanatçı hem de siyasetçi yetiştiren değerli bir kurum olduğunu ifade etti. Ardından konuşan AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Can Giray Özgül, Mülkiye’nin 165. yılını kutladığını dile getirdi. Mülkiye’nin devlete birçok değerli insan kazandırdığını ve bu kapsamda Mülkiye’nin önceliğinin kamu yararı olduğunu ifade etti. KKTC için çalışan birçok Kıbrıslı Mülkiyelinin var olduğunu aktaran Doç. Dr. Özgül, farklı jenerasyonlara da bu bilincin aktarıldığını belirtti.

Merhum Çağıner Özel Bir Anma Töreni ile Anılacak

Açılışta konuşma gerçekleştiren Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu ifade ederek, etkinliğin ikinci gününde Mülkiyeli olan babası merhum Çağıner’in özel bir anma töreni ile anılacağını dile getirdi. Dr. Kavuklu, merhum Çağıner için Mülkiyeli olmanın çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, etkinlikte siyasetin yanı sıra sanatın da ele alınacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.

Çalıştay, Cemal Süreya'nın Düşünce Dünyasına ve Edebiyatına Olan İlgiyi Artıracak

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmada, iki gün sürecek çalıştayın odak noktasında Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Cemal Süreya’nın yer alacağını ifade etti. Süreya’nın, siyasetin ve toplumsal olayların aktif bir parçası olmuş bir figür olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, çalıştayın, Cemal Süreya’nın düşünce dünyasına ve edebiyatına olan ilgiyi artıracağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, sanat ve siyasetin nasıl iç içe geçtiğini ve birbirini nasıl beslediğini daha geniş bir perspektiften görmeye yardımcı olacağını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak uluslararası düzeyde kaliteli eğitim verme misyonunun yanı sıra, toplumda farkındalık yaratacak sanatsal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verdiklerini ve bu etkinlikleri gönülden desteklediklerini vurguladı.

Sanat ve Siyaset, İnsanı Odağına Alan İki Güçlü Alan

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk, Cemal Süreya’nın kelimelere ruh yükleyen, duygu aşılayan bir şair olduğunu vurgulayarak Süreya’nın şiirlerinde topluma, insana ve insanlığa ait birçok sorgulamanın yer aldığını ifade etti. Süreya için şiirin bir direnç olduğunu da aktaran Dr. Özcenk, sanat ve siyasetin insanı odağına alan iki güçlü alan olduğunun altını çizdi. Eğitim kurumlarının sanatın evrensel mesajlarını geleceğe aktarmakla yükümlü olduğunu belirten Dr. Özcenk, sözlerini "Toplumlar, şairlerinin seslerini duydukları müddetçe kendi ruhlarını, benliklerini koruyabilirler." ifadeleriyle sonlandırdı.

Birçok Kesime ve Duyguya Dokundu

Açılışta söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, "Kültür, insan, şair, yazar ve sanatçılarımıza sahip çıkmak hepimize Atatürk’ümüzün bıraktığı bir mirastır." ifadeleriyle kültür ve sanata sahip çıkmanın önemini vurguladı. Tatar, Cemal Süreya’nın şiirleriyle birçok kesime ve duyguya dokunduğunu ifade ederek katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Çalıştay, Onursal Başkan Prof. Dr. Ruşen Keleş’in gerçekleştirdiği çalıştay çerçeve konuşması ile devam etti. Konuşmasına Cemal Süreya ile 1950 yılında eğitime başladığını aktararak başlayan Prof. Dr. Keleş, dinleyicilere Süreya ile tanışma sürecini ve sonrasında Süreya ile olan anılarını anlattı. Çok sayıda Mülkiyeli şair olduğunu ifade eden Prof. Dr. Keleş, Cemal Süreya’nın hayatına dair pek çok bilgiyi katılımcılarla paylaşarak, üçüncü sınıfta Cemal Süreya, eski Balıkesir Milletvekili Necat Tunçsiper ve şair Sezai Karakoç ile Mülkiye Dergisi’ni çıkardıklarından bahsetti.

Prof. Dr. Keleş’in konuşmasının ardından DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından çalıştaya katkı sağlayan Prof. Dr. Ruşen Keleş’e, Dr. İçim Çağıner Kavuklu’ya, Ümit Gürtekin’e, Prof. Dr. Oğuz Karakartal’a ve Doç. Dr. Can Giray Özgül’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdim töreni ardından ise DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı ve Öğretim Elemanı Erkan Dağlı tarafından Cemal Süreya anısına müzik dinletisi gerçekleştirildi. Sonrasında Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığında çalıştayın “Mülkiyeli Şair Cemal Süreya” konulu ilk oturumu yapıldı. Oturumda, Doç. Dr. Can Giray Özgül, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Doç. Dr. Burak Erkut, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Ali Can Türkoğlu sunumlarını paylaştılar.

Prof. Dr. Deniz İşçioğlu başkanlığında düzenlenen ikinci oturumda ise Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Prof. Dr. Müge Artar ve Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu, Cemal Süreya’nın edebiyatı ve sanat dünyasına dair detaylı sunumlar yaptı. Ardından Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın başkanlığını üstlendiği üçüncü oturumda, Haydar Ergülen, Prof. Dr. Baki Asiltürk, Doç. Dr. Yalçın Armağan ve Doç. Dr. Erol Köroğlu, ünlü şairin şiir ve düzyazılarına yönelik analizlerini dinleyicilerle paylaştı.

Çalıştay, 11 Ocak’ta Devam Edecek

11 Ocak 2025 tarihinde, saat 10.00’da, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ın açılış konuşması ile başlayacak olan IV. Oturum kapsamında şiir dinletileri gerçekleştirilecek. Saat 14:00’te ise “Mülkiyeli Ünal Çağıner’i Anma Toplantısı” düzenlenecek. Toplantıda, Kıbrıs Türk toplumunun turizm duayenlerinden, girişimci Ünal Çağıner’in ülkemize ekonomik ve siyasi anlamda katkıları ve sosyal yönü üzerinde ailesi ve ülkemizdeki siyasilerin yanı sıra, onu tanıyanlar tarafından konuşmalar yapılacak.