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Murat Zyazikov: “Ruslar artık Kuzey’de dinlenmeyi tercih ediyor”

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Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Murat Zyazikov “Rossiyaskaya Gazetta”ya verdiği röportajda Güney Kıbrıs’ın “Rusya karşıtı yaptırımlar uygulayarak ve semalarını Rus uçaklarına kapatarak 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir kaybına uğradığını” söyledi.
Murat Zyazikov: “Ruslar artık Kuzey’de dinlenmeyi tercih ediyor”

Sigmalive’ın roportajdan alıntı yaparak “Rus Büyükelçi: ‘Ruslar artık Kuzey’de dinlenmeyi tercih ediyor’” başlığıyla aktardığı habere göre, Zyazikov Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki direkt uçuşların kesildiğini, bunun neticesinde Güney Kıbrıs’ın 800 bin Rus turisti kaybettiğini vurguladı.

Zyazikov 2022’de bir turistin günde ortalama 88 Euro -Rusların daha da fazlasını-  harcadığı hesap edildiğinde Güney’in 1 milyar Euro’nun üzerinde kaybı olduğuna dikkat çekti. Güney’e Rus turist akışının neredeyse ortadan kalktığına işaret ederek “Üçüncü ülkeler üzerinden buraya gelen Rus turistler dinlenmek için, Kıbrıslı Türklerin kontrolündeki, otel ve taşımacılık altyapısı süratle gelişen ve fiyatların çok ucuz olduğu Kuzey’i gittikçe daha çok tercih ediyor” ifadesini kullandı.

Zyazikov, “Lefkoşa’nın Batılıların Rusya karşıtı oyununa katılması maalesef bazı alanlardaki ikili ilişkilerimizi etkilememezlik edemezdi. Bu durumun siyasi güdüleri olduğu ve gerçekte Avrupa Birliği tarafından dikte edildiği ortadadır” dedi.

Zyazikov “dışarının katı vesayeti altında olduğunu” söylediği Rum Yönetimi ile tarihî sıkı ve yapıcı ilişkilerini idame ettirmenin artık zor olduğuna dikkat çekti. Ukrayna’ya Rus silah ve teçhizatı sevk edilmesi konusunda Rum Yönetiminden, Rus üretici şirketleri ile arasındaki sözleşmelere ve AB’nin savaş bölgesine silah ihracını yasaklayan mevzuatına kat’i şekilde uymasını beklediklerini vurguladı. Zyazikov aksi bir adımın Rus-Kıbrıs ilişkilerine kaçınılmaz olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.

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