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Mustafa Yalınkaya: Mezarlık arazisini geri alırsanız kapınıza dayanırız

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BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 2013'te LTB’ye tahsis edilen mezarlık arazisinin Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınmasına tepki gösterdi.
Mustafa Yalınkaya: Mezarlık arazisini geri alırsanız kapınıza dayanırız

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) yeni mezarlık alanı yapılması için tahsis edilen arazinin, Bakanlar Kurulu kararıyla geri alınmasına karşı tüm Lefkoşa halkını ses vermeye çağırdı.

Karardan vazgeçilmemesi halinde sendika olarak kapılarına dayanacakları uyarısında bulundu.

MUSTAFA YALINKAYA: YAŞAYANA SAYGILARI OLMADIĞI GİBİ, HAYATTA OLMAYANLARA DA YOK

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) bir yandan talimatla gelen halk düşmanı icraatları bir bir hayata geçirdiğini, diğer yandan ise bu biat politikasının karşılığı olarak devlete ait, yani halkın malı olan yerleri babalarının malı gibi görüp kendi yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ettiğini savundu.

Yalınkaya, “Utanma duygusundan yoksun olan ve bu halka karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyen merkezi hükümet, hayatta olan Kıbrıslı Türklere saygı göstermediği gibi, hayatını kaybeden insanlarımıza karşı da en ufak bir vefa duygusu taşımıyor” dedi.

"2013 YILINDA VERİLEN ARAZİYE LTB ÖZ KAYNAKLARINI KULLANARAK YATIRIM YAPTI"

Özellikle Annan Planı Referandumu sonrasında ülkenin dört bir yanından birçok insanın, vefat eden aile bireylerini Lefkoşa’da defnetmeye başladığını ve Lefkoşa Mezarlığı’nın kapasitesinin üzerinde kabul almak zorunda kaldığını hatırlatan Yalınkaya, mevcut mezarlık alanının dolduğunu kaydetti.

Yalınkaya, “Bu nedenle 2013 yılında Sibel Siber Hükümeti tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yeni mezarlık yapımı için yer tahsis edilmişti. Bu süre zarfında da, kısıtlı imkânlara rağmen LTB tarafından büyük bir fedakârlık ve yoğun çalışmayla tüm arazi kodları düzeltilmiş, ilk etap yolların açılması sağlanmıştır” dedi.

"YA KARARI İPTAL EDECEKSİNİZ YA KAPINIZA DAYANACAĞIZ" 

Tüm bu çalışmaların Lefkoşa halkının öz kaynakları kullanılarak yapılmasına rağmen, mevcut hükümetin pervasız bir tavırla LTB ile en ufak bir istişare dahi etmeden Bakanlar Kurulu kararıyla mezarlık için tahsis edilen bu yeri geri aldığını ifade eden Yalınkaya, “Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tek kelimeyle utanmazlıktır” dedi.

Belediye Emekçileri Sendikası olarak bu utanmazlık karşısında tüm Lefkoşa halkını ses vermeye davet ettiklerini belirten Yalınkaya, “Hükümet bu ayıbından derhal vazgeçmediği takdirde, tüm üyelerimizle kapılarına dayanıp bu utanmazlığa son verilmesini sağlayacağız. Halkınıza karşı düşman olduğunuz yeter artık! Ya bu halka hizmet edeceksiniz ya da o koltuklardan gideceksiniz” ifadelerini kullandı.

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