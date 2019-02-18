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Nami: Kiminle çalışacağımıza biz karar veririz

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Nami, Yönetim Kurulu ile bakanın uyumlu çalışması için Hüdaoğlu’nun da üzerine düşeni yaptığını belirterek, “Bu tip görev değişiklikleri bizdedir. Kiminle çalışacağımıza biz karar veririz” dedi.
Nami: Kiminle çalışacağımıza biz karar veririz

Meclis Genel Kurulunda iç tüzüğünün 62 maddesi tahtında UBP grubu adına söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar KIB-TEK konusunda konuşma yaptı.

Tatar, Hükümete eleştirilerde bulunarak yönetim kurulu başkanının görevden alınması konusuna değindi.

Ersin Tatar “Toplu İş sözleşmelerinden haberi olmadığı gerekçesiyle Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaoğlu’nu görevden alıyorsunuz. Yönetim kurulu biz uyumluyuz diyor, onlar görevden alınmıyor. Konu Toplu iş sözleşmesiyle saptırılmaya çalışılıyor. Esas mesele büyük ihaleyle alakalıdır. “ dedi.

Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Erhan Arıklı da konuyla ilgili konuşmasında faturanın Hüdaoğlu’na çıkarıldığını kaydederek, oradaki kararların oybirliği ile alındığını, yönetim kurulunun tümünün neden görevde kaldığını sordu?
Jeneratör alımında uluslararası ihaleye çıkılması durumunda bedelin daha düşük olabileceğini belirten Arıklı, niçin ısrarlara iki yerli firmanın müracaatının söz konusu olduğu konusunda açıklama istedi.

Eleştirileri dinleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bunlara yanıt verdi.

Fikir aykırılıkları doğal olsa da, bunların kendi atadığımız arkadaşlarımız tarafından sosyal medyada paylaşılmasını doğru bulmadıklarını, gereken ikazların yapıldığını ifade eden Nami, Yönetim Kurulu ile bakanın uyumlu çalışması için Hüdaoğlu’nun da üzerine düşeni yaptığını belirterek, “Bu tip görev değişiklikleri bizdedir. Kiminle çalışacağımıza biz karar veririz” dedi.
İhalenin uluslararası ihaleye dönüştürüleceğini açıklayan Nami, yönetim kurulunda isteyenin istifa edebileceğini , önemli olanın uyumu sağlamak olduğunu kaydetti.

EL-SEN ile hafta sonu gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin de bilgi aktaran Nami, KIB-TEK’E ilişkin yatırımların artarak devam ettiğini kaydetti.

Nami, KIB-TEK çalışanlarının görevlerini özveriyle yerine getirdiğini, ELSEN ile de sağlıklı bir diyaloğun söz konusu olduğunu anlattı.
Nami, Çoklu tarifeye geçilmesi konusundaki çalışmaların tamamlandığını, kamuyu bilgilendirmek için kamu spotlarının hazırlandığını, gereken bilgilendirme yapılmasının ardından sistemin uygulamaya gireceğini anlattı.

Kablo ile elektrik konusundaki çalışmaları aldıkları noktadan daha ileriye taşımak için hem Ankara’da hem Brüksel’de çok önemli toplantılar yaptıklarını anlatan Nami, çalışmaların hazır olduğunu ancak Türkiye’nin adım atmasını beklediklerinin altını çizdi.
Nami, Kablo ile elektrik konusundaki projenin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik bulunduğunu , bugün başlasa en az 3 yıl gerektiğini anlattı.

Nami, Bu noktada jeneratör alımının gerekli olduğu görüşünü paylaştı.

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