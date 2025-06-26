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NBA Yıldızları, İskele ve Mağusa’lı Genç Basketçilerin Kampına Renk Kattı!

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İskele ve Mağusa’dan seçilen genç basketbolculardan oluşan U18 Karmamız, Karadağ’da (Montenegro) düzenlenen uluslararası basketbol kampında çalışmalarını sürdürüyor.
NBA Yıldızları, İskele ve Mağusa’lı Genç Basketçilerin Kampına Renk Kattı!

Kamp, sadece yoğun antrenman temposuyla değil, sürpriz NBA ziyaretçileriyle de büyük heyecan yarattı.
Kampın ilk gününde, NBA’de Chicago Bulls forması giyen Sırp yıldız Nikola Vučević, genç oyuncularla bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşattı. Vučević, sporcularımıza tecrübelerini aktarırken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
İkinci gün ise heyecan daha da arttı. 2.29 metrelik boyuyla dikkat çeken eski NBA yıldızı Slavko Vraneš, kampa sürpriz bir ziyarette bulundu. Vraneš’in gelişiyle genç basketçiler bir NBA efsanesiyle daha tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

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Oyuncularımız, iki NBA yıldızıyla sohbet etme ve kariyerlerine dair ilham verici tavsiyeler alma şansı buldu. Kamp boyunca moral ve motivasyonları artan gençlerimiz, Karadağ’daki deneyimlerini sahaya da yansıtmaya hazırlanıyor.
U18 Karmamız, 29 Haziran Cumartesi günü Topolica Sports Complex’te Karadağ’deki Bar kenti  U18 Basketbol Takımı ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

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