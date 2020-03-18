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NBA’deki koronavirüs vaka sayısı 7’ye yükseldi

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NBA’deki koronavirüs vaka sayısı 7’ye yükseldi
NBA’deki koronavirüs vaka sayısı 7’ye yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets’in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Utah Jazz’ın Fransız pivotu Rudy Gobert’in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart’ta süresiz ertelenen NBA’deki vaka sayısı 7’ye yükseldi.

NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets’in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3’ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi.

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