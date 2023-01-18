Nefes kesen maçtan Savoy Marmara lider çıktı



KKTC Baskebol Federasyonu Açılış Ligi Kupası’nda dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda, Savoy Marmara ve Koop Spor kulüpleri arasında nefesleri kesen bir maç oynandı.



Maça gelen seyircilerin basketbola doyduğu gecede, heyecan son ana kadar sürdü.



Maçın ilk iki periyodunda Savoy Marmara maça daha hakim olan taraftı.



Bu hakimiyet ilk Savoy Marmara’yı ilk devreyi 45-36 önde tamamlamasını sağladı.



İkinci devreye etkili başlayan Koop, Savoy Marmara’nın etkili savunmacısı Mustafa Rıfkı’nın faul sorununun da etkisiyle 3. periyod sonunda 61-63 öne geçmeyi başardı.



Maçin son periyodunda farkı 7 sayıya kadar çıkaran Koop, sonrasında üstünlüğünü koruyamadı ve maçın bitimine 11.7 saniye kala Savoy Marmara 84-82 önde girdi. Yapılan faul sonucunda oyunu kenardan başlatan Koop, Erdem’in son 3.9 saniyede bulduğu iki sayısı ile maçı dengeledi.

Seyircilerin maçın uzatmaya gitmesini beklediği maçta, son topu Savoy Marmara adına kullanan ve maça damga vuran ise Halil Kutruza oldu. Kenardan aldığı topla potaya hareketlenen Kutruza son 1 saniyede faulle durduruldu.

Kullandığı 2 atıştan birini sayıya çeviren Kutrıza maçın 85-84 Savoy Marmara adına tescillenmesini sağladı.



Savoy Marmara’da Günay Ertopaloğlu ürettiği 31 sayı ile maçın en skorer ve etkili ismi olurken, onu 25 sayı ile Koop’tan Kercem İnancı izledi.



Savoy Marmara, Koop Karşısında aldığı 85-84’lük galibiyet ile KKTC Basketbol Federasyonu Açılış Kupası’nı lider tamamladı.