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Oğuz: 5 Ay içerisinde 827 kişi deport edildi

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güneş TV’de yayınlanan Sibel Kolçak’ın hazırlayıp sunduğu “Meclis’te Bugün” programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu…
Oğuz: 5 Ay içerisinde 827 kişi deport edildi

“KKTC’nin yaşanabilir olması bu ülkeye olan ilgiyi arttırıyor.” diyen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tanınmayan bir ülke olmasına rağmen onlarca ülkeden insanların geldiğini, mülk aldığını, yaşadığının altını çizdi.

Hem yasalardaki hem de altyapıdaki eksiklikleri gidererek imkanların daha da genişleterek bu ülkenin iç huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı;

“Yaklaşık 5 ay içerisinde 827 kişi deport edilmiş durumda. Bunun haricinde inat yolcu dediğimiz durum var. Ülkemizde transit vize uygulaması var 46 ülkeye. Transit vizesi olsa dahi son 3 ay içerisinde 1462 kişiyi ülkeye almadık. Bu 1462 kişinin yasal olarak kendileri açısından ülkeye girmekle ilgili transit vize almış olmalarına rağmen bizim muhaceret görevlilerimizin giriş kapılarında yapmış olduğu mülakatlar ile KKTC’ye girmelerinin uygun görülmediği ve bu nedenle de KKTC’ye almadığı 1462 kişi var. Bu kişiler 75 ülkeden oluşuyor. Bir ülkeye ambargo uygulama ya da vatandaşlara ayrımcılık olarak değil içindeki kişilerin vermiş olduğu beyanlara göre tasnifleme oluyor. Bu bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Bu ülkeye gelenin ne amaçla geldiği, iş amacına uygun da özelliklerinin olması gerekiyor. Herhangi bir ülkeyi ayrıştıracak bir zihniyette değiliz. Ama bu ülkenin iç güvenliği iç huzuru hepimiz için önemli. Biz KKTC vatandaşlarının kendi ülkesinde güven içinde yaşamasını istiyoruz. KKTC’nin yaşanabilir olması bu ülkeye olan ilgiyi arttırıyor. Tanınmayan bir ülke olmasına rağmen onlarca ülkeden insanlar geliyor, mülk alıyor, yaşıyorlar. Hem yasalardaki hem de altyapıdaki eksiklikleri gidererek biz imkanları daha genişleterek bu ülkenin iç huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. ”

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