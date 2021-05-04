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Öztürk:Meclis’teki komitelerde UBP’nin üye sayısı 4 olmalı

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis’teki komitelerde Ulusal Birlik Partisi’nin üye sayısının 4 olması gerektiğini ve bu yönde girişimde bulunacaklarını söyledi.​​​​​​​
Öztürk:Meclis’teki komitelerde UBP’nin üye sayısı 4 olmalı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis’teki komitelerde Ulusal Birlik Partisi’nin üye sayısının 4 olması gerektiğini ve bu yönde girişimde bulunacaklarını söyledi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, BRT’de 14. Saat programına katılarak hükümetin ve muhalefetin sunduğu iki ayrı seçim tarihi konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasemin Öztürk, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesindeki mevcut üye sayısı ile seçim tarihi konusunda karar çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

Öztürk, Meclis’in seçim tarihini belirlemeden seçim takviminin çıkmasının söz konusu olmadığını da belirtti.

Erken seçim tarihinin görüşülmesi yönünde Ad-Hoc Komite kurulabilmesi için Danışma Kurulu’nun toplanıp karar alması gerektiğini ancak muhalefet yetkililerinin bu yönde bir karar almaktan kaçındığını ifade eden Öztürk, “Danışma Kurulu maalesef toplanamıyor. Toplandığında ise karar aşamasında muhalefet dışarı çıkarıyor. Çıkmaza girdik” dedi.

UBP’nin komitelerde üye sayısının 4 olması gerektiğini söyleyen Yasemin Öztürk, “Meclis’teki sayımıza oranla maalesef komitelerde sayımız 3.Sadece Ekonomi Komitesinde UBP’nin üye sayısı 4’dür. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde 3 tane hükümetin 3tane de muhalefetin üyesi bulunuyor. Hal böyle olduğunda komiteye gelen tasarı reddedilmiş sayılır. Bundan dolayıdır ki yeni arayışlar içerisine girdik” diye konuştu.

Yasemin Öztürk, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde Ulusal Birlik Partisi’nin 4 temsiliyeti olması gerektiğini ve bunun için girişim yapacaklarını söyledi.

Öztürk, “Eğer Danışma Kurulunda Ad-Hoc Komite kurulması yönünde herhangi bir karar çıkmazsa UBP’nin komitedeki üye sayısının 4’e çıkarılmasıyla ilgili adımlar atılacak. Ancak bizim önceliğimiz Ad-Hoc Komite kurulması yönündedir. Çünkü orada bütün partilerin temsilcilerinin olması daha demokratiktir” dedi.

Yasemin Öztürk, başkanlığını yürüttüğü Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine hükümetin ve muhalefetin sunduğu seçim tarihi ile Arıklı’nın sunduğu Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisi’nin geldiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi olarak Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ilgili bir çalışma yapıldığını ve söz konusu yasa önerisinin de komiteye geleceğini söyleyen Öztürk, “Seçim ve Halkoylaması Yasasında ciddi anlamda değişikliklerin olması gerekir.. Seçim tarihinden önce bizim Seçim Yasası’nı halledip ondan sonra seçim gününü belirlememiz lazım” dedi..

Yasemin Öztürk, şuanda erken bir seçim olması için doğru bir zeminin de bulunmadığını kaydederek, “Halkın gündeminde de seçim yok. Ama muhalefetin gündeminde böyle birşey var…Seçime gitsek de değişecek birşey olacağını zannetmiyorum” diye konuştu. .

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