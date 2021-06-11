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Özyiğit: “Hükümetin Sorunları Çözme ve Ekonomik Krize Çare Üretme Gailesi Yok”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin, kurulduğu günden itibaren toplum ve ülke yararına icraat yapmadığını, toplumun sorunlarını çözme ve ekonomik krize yönelik çare üretme gibi bir gailesinin de olmadığını savundu. 
Özyiğit: “Hükümetin Sorunları Çözme ve Ekonomik Krize Çare Üretme Gailesi Yok”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin, kurulduğu günden itibaren toplum ve ülke yararına icraat yapmadığını, toplumun sorunlarını çözme ve ekonomik krize yönelik çare üretme gibi bir gailesinin de olmadığını savundu. 

TDP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Cemal Özyiğit, gündemdeki konular ile hükümetin karar ve uygulamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, “Hükümet için varsa yoksa koltuk. Koltukta daha fazla kalma uğruna tüm yetkilerini devrettiler, köy yollarının asfalt ihalesi bile artık Ankara’da açılıyor. Hükümet kendi iş insanlarını, kendi vatandaşlarını düşünen bir anlayıştan maalesef çok uzakta” görüşünü dile getirdi. 

Hükümetin “erken seçim” tarihiyle ilgili Ad Hoc komite kurma çalışmasının da “koltukta nasıl daha fazla kalırız” düşüncesinin ürünü olduğunu öne süren Özyiğit, uzlaşmaya varılmadan seçim tarihini belirlemek için tek yanlı adım atılmasına ilk günden karşı çıktıklarını kaydetti ve bu çerçevede önceki gün Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hukuki bir süreç başlattıklarını ifade etti. 

Cemal Özyiğit, ülkede ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, tüm sektörlerin sıkıntı içinde olduğunu, birçok kesimin eylem yaptığını, ancak bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin önceliğinin, toplumun sorunları olmadığını savundu. 

Ülkedeki kötü duruma rağmen hükümetin önceliğinin atamalar ve kurultay olduğunu savunan Özyiğit, son dönemde sınır kapılarının geç de olsa açılmasının olumlu bir unsur diye niteledi ve bunun hem esnafa hem de ülke insanına olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

“DEVLETİN PARASIYLA HELLİM DAĞITIYOR”

Toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda dara düştüğü bir dönemde gerekli önlemleri almayan hükümetin diğer yandan devlet olanaklarını kullanarak partizanlık yapmaya devam ettiğini iddia eden Özyiğit, “İhtiyaç olup olmadığına bakmadan kendi yandaşlarını sınavsız, münhalsiz işe alan hükümet diğer yandan da devletin parasıyla 3 milyon TL’ye satın alınan hellimleri örgüt başkanları aracılığı ile dağıtıyor. İşte ülkeyi yönetenlerin zihniyeti budur, gerçekten yazık” ifadelerini kullandı.

“BU NASIL TUTARSIZLIK?”

Hükümetin her alandaki plansızlığının eğitimde de sürdüğünü ve gerekli çalışmaların zamanında yapılmaması nedeniyle eğitimde ciddi kayıpların yaşandığını belirten Özyiğit, “Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimi açmayan Eğitim Bakanlığı, 3 bine yakın öğrenciyi Çanakkale kamplarına yollamak için çağrı yaptı. Siz burada düşük vakalar varken bile yüz yüze eğitimi başlatmayacaksınız, sonra da vaka sayılarının yükseklerde seyrettiği ve riskin halen sürdüğü bir ülkeye öğrencileri götürmek için çağrı yapacaksınız. Bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir tutarsızlıktır?” diye sordu. 

Milli Eğitim Bakanı’nın önceliğinin, “eğitimde kaybedilen dönemlerin telafisinin nasıl yapılacağı” olması gerektiğini, ancak halen önümüzdeki dönemin planlamasının bile açıklanmadığını belirten Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki Sayın Bakan eğitimin ne kadar önemli olduğunu yeterince anlayamamış” dedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, sınır kapılarının açılmasıyla ilgili aylarca ayak direndiğini öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Tatar’ın kapıların açılmasının ardından sınır kapılarında “şov” nitelikli fotoğraflar çektiğini savunarak, bunu samimiyetsizlik olarak niteledi.

Sınır kapılarında fotoğraflar çeken Tatar’ın başka fotoğraflarının da basına düştüğünü, “Tanımam” dediği suç örgütü üyesi kişinin babasının ise KKTC temsilcisi çıktığını belirten Özyiğit, basının doğal olarak bunları haberleştirmesi üzerine de Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada bu yayınların “yalan ve iftiralara dayalı kara propaganda” olarak nitelendirildiğini anımsattı.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananların ortada olduğunu, müdahalelerle ilgili dün yayımlanan raporun da gerçekleri bir kez daha ortaya koyduğunu savunan Özyiğit, “Sayın Tatar yalan ve kara propaganda arıyorsa dönsün ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemi yaşananlara baksın. Emin olsun ki bulmakta hiç zorlanmayacak, hem de kendisine çok tanıdık gelecek” ifadelerini kullandı.

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